Ed Sheeran no cobrará regalías hasta que no se aclare supuesto plagio

29/08/2019 - 21:47 Pura Vida

El músico británico Ed Sheeran no percibirá regalías por su hit “Shape of you” hasta que la Justicia no se pronuncie en torno de una denuncia presentada por supuesto plagio.

Sheeran fue acusado por el músico Sam Chokri de haber tomado el estribillo de su canción “Oh, why”, de 2015, y utilizarla en el tema que con 2.200 reproducciones es el más escuchado en la historia de Spotify, recordó la agencia de noticias DPA.

Según los dichos de Chokri, él había enviado una copia de su canción al entorno de la estrella británica con la intención de ser aceptado en su equipo de trabajo.

Sin embargo, el denunciante afirma que no sólo nunca fue vuelto a contactar, sino que al escuchar por primera vez “Shape of you” notó que el estribillo era igual a su creación.

Sheeran también enfrenta una acusación similar por el parecido de las progresiones armónicas y elementos rítmicos de su éxito de 2014 “Thinking out loud” con el clásico “Let’s get it on”, de Marvin Gaye.

El músico acaba de anunciar que estará un año y medio lejos de los escenarios para pasar tiempo en familia.