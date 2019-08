“Morena Cumbia” homenajea a Gilda

29/08/2019 - 21:50 Pura Vida

“Gilda dejó muchos sueños por concluir. Esto me animó mucho a ser cantante y a mantener vivo su mensaje. Como cantante, me pasa que tengo aún muchos sueños por cumplir. Además, cuando yo he comenzado a cantar mi referente era ella. Desde mis inicios, hace diez años, empecé haciéndole tributo a ella, tanto sola y también luego con mi banda. En cada disco mío, que ya llevo tres grabados, siempre hay una canción de ella”.

Quien habla con apasionamiento de Miriam Alejandra Bianchi, nombre real de la cantautora Gilda, es la intérprete santiagueña Alejandra Cejas o “Morena Cumbia” quien, precisamente, el próximo sábado 7 de septiembre, a las 21, en el teatro 25 de Mayo, celebrará sus diez años de trayectoria con recital especialmente preparado para homenajear a Gilda, la cantante tropical icono de la movida que falleció justamente en esa fecha.

“En mí, Gilda siempre está presente en su voz, en su imagen. Ella, en una de sus últimas entrevistas, hablaba de su carrera, de sus sueños, de lo que provocaba en la gente. Exactamente, es igual lo que me sucede a mí cuando voy. Ella falleció en 1996. Yo tenía 11 años y en junio de ese año yo la conocí cuando se presentó en Santiago, en el baile Fantástico, de Los Flores, en donde mi papá, Osvaldo Cejas, hacía sonido. Después del show, la pude saludar. La verdad, una mujer cálida, humilde y con un carisma impresionante arriba del escenario, con un ángel muy especial también”, destacó Morena en una entrevista con EL LIBERAL.