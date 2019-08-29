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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de agosto de 2019

- 21:57 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 SORTEO DE HAMBURGO

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINUACIÓN)

23.30 MI VIDA ERES TÚ

00.15 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES


TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR


CANAL 14

12.00 DE A DOS

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 CULTURAR TV

16.00 FANÁTICAS

17.00 SÁBADO SAGRADO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET POR CANAL 14 (FEMENINO): HUAICO HONDO VS. HURACÁN

20.00 PEREGRINOS DE LA FE

20.30 SÚPER FÚTBOL

21.30 PEDALIER

20.00 SANTIAGO TEATRAL

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)


CANAL4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL


PELÍCULAS

CINEMAX

06.09 MI ENAMORADO SECRETO

07.59 ENEMIGO PÚBLICO

10.35 PERFUME DE MUJER

13.47 LO MEJOR PARA ELLA

16.15 SIMPLEMENTE NO TE QUIERE

18.45 EL CURIOSO CASO DE BENJAMIN BUTTON

22.00 EL FUGITIVO


TCM

06.27 PAPÁ SE VOLVIÓ LOCO

08.00 LOST - T. 4 - EP. 4 - EGGTOWN

10.57 LOST - T. 4 - EP. 8 - MEET KEVIN JOHNSON

16.13 MAD ABOUT YOU - T. 2 - EP. 2 - MURRAY’S TALE

16.38 MAD ABOUT YOU - T. 2 - EP. 2 - BING, BANG, BOOM

17.03 VECINOS AL RESCATE

18.42 EL INVENCIBLE

20.24 MIRA QUIÉN HABLA TAMBIÉN

22.00 MAREA ROJA


TNT

06.28 STEVE JOBS

08.40 EL CAZA RECOMPENSAS

10.39 SOMBRAS TENEBROSAS

12.42 EN EL BOSQUE

15.01 JONAH HEX

16.27 FURIA DE TITANES

18.19 SON COMO NIÑOS 2

20.08 VENGANZA LETAL

22.00 ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO


SPACE

06.00 ENEMIGO ÍNTIMO

07.27 ASESINOS SUSTITUTOS

09.00 DESAFÍO MOTOR - T. 1 - EP. 4

09.30 XXX. ESTADO DE EMERGENCIA

11.18 S.W.A.T.

13.25 UN DETECTIVE EN EL KINDER

15.28 DAÑO COLATERAL

17.28 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS

19.13 BATMAN VS. SUPERMAN. EL AMANECER DE LA JUSTICIA

22.00 ANNABELLE

23.53 INTO THE DARK - T. 1 - EP. 11 - OBSESIÓN


CINECANAL

11.15 MISIÓN. IMPOSIBLE - PROTOCOLO FANTASMA

13.37 EL PRECIO DEL MAÑANA

15.37 LA ERA DE HIELO 4

17.10 WARCRAFT. EL PRIMER ENCUENTRO DE DOS MUNDOS

19.22 KINGSMAN. EL CÍRCULO DORADO

22.00 SECUESTRO

23.37 EXTERMINIO


VOLVER

06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

07.00 INSENSATO CORAZÓN

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PULSACIONES

11.00 SOS MI HOMBRE

12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA

13.00 TELESHOW INTERNACIONAL

14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

15.00 CAMPEONES DE LA VIDA

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORAZÓN

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 SOS MI HOMBRE

20.00 PULSACIONES

21.00 EL PALACIO DE LA RISA


A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*DORA Y LA CIUDAD PERDIDA, 14:30, 17:30 Y 19:10.

*HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD, 22:15 Y 00:45.

*MARGEN DE ERROR (ESPACIO INCAA), 16:10.

*LA AFINADORA DE ÁRBOLES (ESPACIO INCAA), 20:40.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

* HOY, A LAS 21.30, CICLO TCHAIKOVSKI, CON LA PRESENTACIÓN DE ORQUESTA SINFÓNICA.

* MAÑANA, A LAS 21, “SUEÑOS DE UN ARTISTA”, CON LOS UMBIDES Y COMPAÑÍA. ENTRADA GRATUITA.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

* JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE, A LAS 22.30, SHOW DE MAXI MENDIETA, CON HERNÁN NIETO (HIJO DEL CHANGO NIETO) Y PABLO ARAUJO, COMO INVITADOS ESPECIALES.

PATIO MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

EL 8 DE SEPTIEMBRE, A LAS 20, VII FESTIVAL DE JAZZ SANTIAGO DEL ESTERO.


CINES

SUNSTAR

PAW PATROL (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

30/08 -16:00 hs (Cast) 17:50 hs (Cast)

EL REY LEÓN (3D)

ANIMACION (ATP)

HOY AL 04/09 - 19:40 hs (Cast)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

30,31 /08 - 22:00 hs (Cast) 00:40 hs (Cast)

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

30/08 -16:20 hs (Cast)

TOY STORY 4 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 04/09 -18:10 hs(Cast) 20:10 hs (Cast)

El REY LEÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

30, 31/08 -22:15 hs (Cast) 00:40 hs. (Cast)


ANGRY BIRDS (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

30/08 -16:10 hs (Cast)

HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD (2D)

TRILLER (+ 13 AÑOS)

30, 31/08 18:10 hs (Cast) 21:10 hs (Subt) 00:10 hs (Subt)

LA ODISEA DE LOS GILES (2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

30/08 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 22:00 hs (Cast) 00:30 hs (Cast)

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA (2D)

AVENTURA (ATP)

30/08 -16:25 hs (Cast) 18:30 hs (Cast) 20:30 hs (Cast)

LA VIUDA (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

30,31/08 22:35 hs (Subt) 00:40 hs (Subt)


HÍPER LIBERTAD

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:10 - 20:10

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:30- 22:20

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:00- 19:40- 19:50- 22:10

15:30 (sábado y domingo)

22:10 (Excepto martes)

LA ODISEA DE LOS GILES APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:30

ANGRY BIRDS 2 ATP

CASTELLANO 2D 18:00

15:00 (sábado y domingo)

PAW PATROL ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:00 - 19:40

15:00 (sábado y domingo)

ANTICIPADA EN VENTA

ESTRENO 05-10-2019

IT 2 APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:15 - 22:40


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