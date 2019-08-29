CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de agosto de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 SORTEO DE HAMBURGO
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINUACIÓN)
23.30 MI VIDA ERES TÚ
00.15 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 DE A DOS
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 CULTURAR TV
16.00 FANÁTICAS
17.00 SÁBADO SAGRADO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET POR CANAL 14 (FEMENINO): HUAICO HONDO VS. HURACÁN
20.00 PEREGRINOS DE LA FE
20.30 SÚPER FÚTBOL
21.30 PEDALIER
20.00 SANTIAGO TEATRAL
22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
CANAL4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
PELÍCULAS
CINEMAX
06.09 MI ENAMORADO SECRETO
07.59 ENEMIGO PÚBLICO
10.35 PERFUME DE MUJER
13.47 LO MEJOR PARA ELLA
16.15 SIMPLEMENTE NO TE QUIERE
18.45 EL CURIOSO CASO DE BENJAMIN BUTTON
22.00 EL FUGITIVO
TCM
06.27 PAPÁ SE VOLVIÓ LOCO
08.00 LOST - T. 4 - EP. 4 - EGGTOWN
10.57 LOST - T. 4 - EP. 8 - MEET KEVIN JOHNSON
16.13 MAD ABOUT YOU - T. 2 - EP. 2 - MURRAY’S TALE
16.38 MAD ABOUT YOU - T. 2 - EP. 2 - BING, BANG, BOOM
17.03 VECINOS AL RESCATE
18.42 EL INVENCIBLE
20.24 MIRA QUIÉN HABLA TAMBIÉN
22.00 MAREA ROJA
TNT
06.28 STEVE JOBS
08.40 EL CAZA RECOMPENSAS
10.39 SOMBRAS TENEBROSAS
12.42 EN EL BOSQUE
15.01 JONAH HEX
16.27 FURIA DE TITANES
18.19 SON COMO NIÑOS 2
20.08 VENGANZA LETAL
22.00 ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO
SPACE
06.00 ENEMIGO ÍNTIMO
07.27 ASESINOS SUSTITUTOS
09.00 DESAFÍO MOTOR - T. 1 - EP. 4
09.30 XXX. ESTADO DE EMERGENCIA
11.18 S.W.A.T.
13.25 UN DETECTIVE EN EL KINDER
15.28 DAÑO COLATERAL
17.28 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS
19.13 BATMAN VS. SUPERMAN. EL AMANECER DE LA JUSTICIA
22.00 ANNABELLE
23.53 INTO THE DARK - T. 1 - EP. 11 - OBSESIÓN
CINECANAL
11.15 MISIÓN. IMPOSIBLE - PROTOCOLO FANTASMA
13.37 EL PRECIO DEL MAÑANA
15.37 LA ERA DE HIELO 4
17.10 WARCRAFT. EL PRIMER ENCUENTRO DE DOS MUNDOS
19.22 KINGSMAN. EL CÍRCULO DORADO
22.00 SECUESTRO
23.37 EXTERMINIO
VOLVER
06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
07.00 INSENSATO CORAZÓN
08.00 MONTAÑA RUSA
09.00 EL PALACIO DE LA RISA
10.00 PULSACIONES
11.00 SOS MI HOMBRE
12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA
13.00 TELESHOW INTERNACIONAL
14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
15.00 CAMPEONES DE LA VIDA
16.00 SON DE FIERRO
17.00 INSENSATO CORAZÓN
18.00 MONTAÑA RUSA
19.00 SOS MI HOMBRE
20.00 PULSACIONES
21.00 EL PALACIO DE LA RISA
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
*DORA Y LA CIUDAD PERDIDA, 14:30, 17:30 Y 19:10.
*HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD, 22:15 Y 00:45.
*MARGEN DE ERROR (ESPACIO INCAA), 16:10.
*LA AFINADORA DE ÁRBOLES (ESPACIO INCAA), 20:40.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
* HOY, A LAS 21.30, CICLO TCHAIKOVSKI, CON LA PRESENTACIÓN DE ORQUESTA SINFÓNICA.
* MAÑANA, A LAS 21, “SUEÑOS DE UN ARTISTA”, CON LOS UMBIDES Y COMPAÑÍA. ENTRADA GRATUITA.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
* JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE, A LAS 22.30, SHOW DE MAXI MENDIETA, CON HERNÁN NIETO (HIJO DEL CHANGO NIETO) Y PABLO ARAUJO, COMO INVITADOS ESPECIALES.
PATIO MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
EL 8 DE SEPTIEMBRE, A LAS 20, VII FESTIVAL DE JAZZ SANTIAGO DEL ESTERO.
CINES
SUNSTAR
PAW PATROL (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
30/08 -16:00 hs (Cast) 17:50 hs (Cast)
EL REY LEÓN (3D)
ANIMACION (ATP)
HOY AL 04/09 - 19:40 hs (Cast)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
30,31 /08 - 22:00 hs (Cast) 00:40 hs (Cast)
LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
30/08 -16:20 hs (Cast)
TOY STORY 4 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 04/09 -18:10 hs(Cast) 20:10 hs (Cast)
El REY LEÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
30, 31/08 -22:15 hs (Cast) 00:40 hs. (Cast)
ANGRY BIRDS (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
30/08 -16:10 hs (Cast)
HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD (2D)
TRILLER (+ 13 AÑOS)
30, 31/08 18:10 hs (Cast) 21:10 hs (Subt) 00:10 hs (Subt)
LA ODISEA DE LOS GILES (2D)
THRILLER (+ 13 AÑOS)
30/08 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 22:00 hs (Cast) 00:30 hs (Cast)
DORA Y LA CIUDAD PERDIDA (2D)
AVENTURA (ATP)
30/08 -16:25 hs (Cast) 18:30 hs (Cast) 20:30 hs (Cast)
LA VIUDA (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
30,31/08 22:35 hs (Subt) 00:40 hs (Subt)
HÍPER LIBERTAD
DORA Y LA CIUDAD PERDIDA ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:10 - 20:10
RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 19:30- 22:20
EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA
CASTELLANO 2D 17:00- 19:40- 19:50- 22:10
15:30 (sábado y domingo)
22:10 (Excepto martes)
LA ODISEA DE LOS GILES APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:30
ANGRY BIRDS 2 ATP
CASTELLANO 2D 18:00
15:00 (sábado y domingo)
PAW PATROL ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:00 - 19:40
15:00 (sábado y domingo)
ANTICIPADA EN VENTA
ESTRENO 05-10-2019
IT 2 APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 19:15 - 22:40