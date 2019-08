“Hay que poner el pecho a la situación”, aseguró Gabriel Gómez

30/08/2019 - 01:12 Deportivo

Mitre no tuvo el arranque que sus hinchas esperaban y en las dos fechas que lleva jugando en la Primera Nacional, el equipo de Gabriel Gómez no pudo sumar puntos ni tampoco marcar goles. Por ello el propio entrenador habló ayer con la prensa sobre este adverso presente.

“Es una semana complicada la que tuvimos porque no se consiguen los resultados. Pero bueno, hay que seguir trabajando, poniéndole el pecho a las situación que estamos viviendo”, expresó el DT “aurinegro”, en diálogo con Abc Deporte.

El entrenador explicó los posibles motivos para este mal arranque

“Con veinte jugadores nuevos no es fácil, mucho menos cuando los resultados no te acompañan. Cuando no se dan las cosas empieza a entrar la desconfianza y se hace difícil. Hay que encontrar rápidamente a un equipo simple para que podamos encontrar el triunfo que tanto queremos y que nos brindará la confianza necesaria para cambiar el rumbo”.

Por último, Gómez se refirió al partido del domingo ante San Martín de San Juan.

“Estamos trabajando con mucha responsabilidad, sabiendo que tenemos que tratar de darle una alegría a la gente. En casa hay que ganar para que nos brinde confianza contra un rival muy bueno. Lo estamos trabajando a ese encuentro para tratar de sumar de a tres”, finalizó.