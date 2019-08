Las Termas comenzó a sentir el vértigo

30/08/2019 - 01:22 Deportivo

Seis pilotos de Turismo Nacional realizaron ayer sus pruebas en el autódromo de Las Termas, donde hoy comenzará la octava fecha del Campeonato Argentino 2019, por la Copa Fiat 100 años y el Trofeo Ford Camiones.

Los equipos Tito Bessone Toyota Team, Fiat Racing Team, Castellano Power Team, GR Competición y MG-C Pergamino tuvieron su jornada de pruebas con los pilotos Andrés Jakos, Agustín Lima Capitao, Ever Franetovich, Juan Manuel Lorio, Joel Gassmann y Carlos Rabanal, respectivamente.

Entre los pilotos de Clase 3, Andrés Jakos y Ever Franetovich cronometraron 1m57s3/10 en la mejor de sus vueltas, convirtiéndose en las referencias válidas del día de ayer, apenas una décima por delante del debutante Agustín Lima Capitao, quien con el Toyota Corolla tuvo su primera prueba en un auto de Turismo Nacional.

Joel Gassmann cronometró 1m58s3/10, mientras que Juan Manuel Lorio, en su primer contacto con el Mitsubishi Lancer atendido por GR Competición, cronometró 1m 59s 0/10.

“Fue un buen día de pruebas hoy. La realidad es que estoy muy contento por poder correr nuevamente en el equipo Tito Bessone Toyota Team. Gracias a todos quienes así lo permitieron. El auto funcionó muy bien y sirvió la jornada para tomar referencias y volver a subirme a una máquina de Turismo Nacional. Pero la realidad llegará el sábado, con todos los pilotos en pista. En lo personal, espero repetir o, en lo posible mejorar, el fin de semana que tuve en San Luis, el año pasado”, indicó Andrés Jakos, uno de los dos pilotos referentes de esta jornada.

Franetovich

“Este día sirvió para acostumbrarnos a las características de un auto de Clase 3, al cual hace rato no me subía, siendo también mi primera vez con el Fiat Tipo. Sobre el final del día pudimos mejorar nuestros tiempos, cerrando una buena jornada de trabajo”, expresó Ever Franetovich, quien este fin de semana tendrá doble participación en Turismo Nacional con la prueba de Clase 2 y Clase 3.

Por su parte, Carlos Rabanal tuvo su primera experiencia sobre el Renault Clio del equipo MG-C Pergamino, con el cual cronometró 2m03s2/10, luego de 25 vueltas, dedicando toda la jornada a conocer el funcionamiento del auto, además de tomar las primeras referencias acerca del trazado santiagueño en el que hoy, desde las 13, comenzarán los entrenamientos oficiales.

Venta de entradas en la rotonda previa al ingreso al autódromo

La venta de entradas estará a disposición del público en la boletería ubicada en la rotonda previa al ingreso al autódromo de Las Termas.

Con ingreso por puerta Nº 1, el público podrá acceder a la terraza de boxes o a las tribunas Premium a un valor de $ 700, en tanto que la entrada para ingreso a ubicaciones generales se habilitará únicamente la puerta Nº 3, con un costo de $ 400.

Ambas entradas tienen vigencia para el ingreso durante los tres días con el mismo boleto de la compra inicial.

El comité organizador informó que los valores señalados son para todo el público en general, únicamente tendrán ingreso sin cargo los niños menores de 12 años.