Por cambios de gusto o por necesidad, cada vez hay más personas que buscan borrarse los tatuajes

30/08/2019 - 09:01 Santiago

Seguramente la mayoría de las personas que decide hacerse un tatuaje en alguna parte de su cuerpo está segura de que será para toda la vida; que no es algo que pueda borrarse tan fácilmente y sin dejar secuelas. Pero el paso del tiempo puede hacer que aquella figura que era furor hace diez años hoy no lo sea y nos incomode; o que el nombre de aquella persona que se creía estaría al lado por siempre, ya no esté, y es entonces cuando comienza el problema.

Lo que es mucho más preocupante, es que para acceder a algún trabajo se exige no tener tatuajes en el cuerpo.

Definitivamente, eliminar un tatuaje no es cosa sencilla, y en los últimos tiempos ha crecido considerablemente el número de quienes desean eliminar esa figura o ese nombre de su cuerpo.

Según reveló a EL LIBERAL el médico dermatólogo doctor Sergio González Carusso, en la actualidad “hay una gran demanda de parte de jóvenes que consultan y vienen para borrarse un tatuaje”.

“Generalmente es porque quieren ingresar a la Policía o a Gendarmería y uno de los requisitos que les piden es que antes de la revisación médica no tengan tatuajes en ningún lugar del cuerpo, ni siquiera en los lugares menos visibles. Esto es algo que se viene viendo desde hace algún tiempo. Hay mucho interés en querer sacarse los tatuajes”, precisó.

Y explicó que “el tema es que se trata de un paciente sano que empiezan a consultar en el hospital, y allí no se pueden realizar ese tipo de prácticas, porque se deberían utilizar métodos que los convertiría en chicos enfermos, porque deberían someterse a una intervención, y cuando consultan en la parte privada, uno les explica cuáles son las opciones que tienen”.

Métodos

Respecto de los procedimientos que se aplican para borrar un tatuaje, el doctor González Carusso precisó que tienen que ver con la característica de cada tatuaje, como el tamaño y la profundidad que tiene en la piel.

“Si se trata de un tatuaje hecho con tinta china, se pueden sacar uno por uno los detalles que tiene y la piel puede quedarle como si hubiese sufrido una quemadura de segundo grado profundo. Las que son más extensas, hay que ver los lugares, porque si es una parte en la que hay mucha tensión (piernas, brazos, antebrazos) no se puede sacar porque se tiene poco margen como para hacerlo, y a veces las cicatrices tienden a ensancharse”, puntualizó.

Contó que en la actualidad existen láseres específicos para sacar tatuajes, porque antes se lo hacía con el láser común, que se emplea para otras cosas como várices o arañitas vasculares, “pero dejaba quemaduras muy profundas en la piel. Se sacaba un tatuaje a medias dejando una cicatriz profunda. Ahora han ido mejorando la calidad de los láseres. Son más específicos porque incluso vienen con cabezales para tinta negra y para las de color”.

En este aspecto, citó como ejemplo que “el color amarillo es el más difícil de sacar, pero con el nuevo sistema (que utiliza en su consultorio particular) se lo saca con un poco menos de agresión que antes. Como mucho puede dejar una mancha, pero no una cicatriz, como pueden generar los otros láseres”.

Cuidados

El profesional recomendó a quienes deseen hacerse un tatuaje, que en primer lugar tengan en cuenta la higiene del local donde se lo van a hacer, y que las tintas no les ocasionen reacciones como alergias.

“Lo más recomendable, es el tatuaje de verano, en el que se usa una tinta con la que pintan la piel y con el tiempo se borran solos, algo que hacen mucho en las playas de Brasil, por ejemplo”, aconsejó.

Hay motivos y motivos

Sobre por qué algunas personas quieren dejar de ver un tatuaje, el doctor González Carusso admitió haver visto casos insólitos, risibles muchos.

“Hemos visto muchos casos de gente que quiere sacarse el tatuaje, a veces porque se puso el nombre de su pareja y se terminó la relación, que sería lo más común. Pero también hay chicos que se disgustaron con sus padres y tenían sus nombres tatuados, incluso quienes tenían tatuado el escudo de su equipo de fútbol, y porque su novia le pidió que se lo sacara porque ella era del equipo contrario. También están los que se hacen dibujos raros que después no los convencen”.