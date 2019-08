Domingo de mucha acción por el torneo Anual Ovejero

30/08/2019 - 01:37 Amateur

Hay una gran expectativa en la afición futbolera por la puesta en marcha este domingo de la fecha Nº13 del Campeonato Anual “Marcelo Ovejero” que hace disputar el Sindicato de Empleados de Comercio de Santiago del Estero.

La jornada competitiva se desarrollará este fin de semana en varios escenarios a partir de las 8, y en las categorías C 35 años y Libre.

A continuación le ofrecemos el programa completo del desarrollo de esta nueva jornada deportiva.

Programa

En cancha Nº1: 8.30, O’Globo Senior vs. Despensa Doñita (C 35 años); 9.30, Crecer Construcciones vs. EL Rejunte FC Colón (Libre); 11, Despensa La Parada vs. Línea Blanca SRL (Libre); Óptica Molinari vs. Polirrubro Castelli (C 35 años); 13, San José vs. Ferretería. Com. Colón (Libre); 14, Tarsil FC vs. Subnaf FC (Libre); Pritty FC vs. El Príncipe SRL (Libre).

En cancha Nº2: A las 8.30, Escribanía Karán vs. Línea Blanca SRL (C 35 años); 9.30, OBV Garbarino vs. Ferretería. Com. Colón (Libre); 11, Neumáticos del Valle vs. Malvinas Sur (C 35); O’Globo Megacotillón vs. Pritty (C 35); 13, Power Informática vs. Namaskar SRL (Libre); 14, Súper Vea vs. Kiosco Máxima (C 35); Las Malonas FC vs. Termas Unidos (Libre).