Mañana se juega la sexta fecha del Anual

30/08/2019 - 01:39 Amateur

La Liga Bandeña de Ex Futbolistas programó para mañana la sexta fecha del Torneo Anual 2019, que lleva el nombre de Gaseosa Secco.

Se cumplirá una extensa programación en las categorías C20, C40, C45 y C50.

Categoría C34

En Walter Gómez: 15.30, Fénix vs. Dep. Rincón FC. En Avenida: 15, Real Avenida vs. Transp. Yamila. En Produnoa: 15.30, Def. de Dany vs. Villa Unión.

En Nueva Esperanza: 15.30, Nueva Esperanza vs. Independencia; 17, Villa Nueva vs. Irma FC. En San Juan: 15.30, San Juan vs. Belgrano.

En El Porvenir: 15.30, Pablito FC vs. 12 de Octubre. En 25 de Mayo: 15.30, 25 de Mayo vs. River Plate. En Quilmes: 17, Quilmes vs. El Cruce FC. En Alto Verde: 15.30, Alto Verde vs. Las Palmas. En Paraíso: 15.30, Paraíso vs. Coronel Lugones.

En Villa Suaya: 15.30, Villa Suaya vs. Dep. Alem. En Villa Unión: 15.30, Bº Salido vs. Las Palomas. En Aristóbulo del Valle: 15.30, Villa Inés vs. Aristóbulo del Valle. En La Higuera: 17, La Higuera vs. Soler FC.

Categoría C40

En Besares La Guarida: 17, Besares vs. Dep. Alem. En Alto Verde: 17, Alto Verde vs. Los Cardones B. En Produnoa: 17, Produnoa FC vs. River Plate.

En Ampliación Paraíso: 17, Bandidos FC vs. Soler FC. En El Cruce: 17, Grimalt FC vs. Palermo. En 25 de Mayo: 17, 25 de Mayo vs. Argentino del Norte.

En Irma FC: 15.30, Irma FC vs. Villa Suaya. En San Lorenzo: 15.45, Def. Los Lagos vs. Chacarita. En River: 17, Independencia B vs. Los Simpson. En 17 de Octubre: 16, Transp. Yamila vs. Coronel Lugones. En Argentino del Sur: 17, Argentino del Sur vs. Zahuy FC. En Hual Club: 15.30, Hual Club vs. Belgrano.

En Central Norte: 15.30, Central Norte vs. Cabildo FC; 17, Central Norte B vs. Villa Unión. En Villa Inés: 15.45, Los Cardones vs. Independencia.

Categoría C45

En Independiente El Simbolar: 16.30, Italiano vs. La Fraternidad. En Produnoa: 15.30, Platense vs. San Javier. En Chacarita: 17, Chacarita vs. Los Lagos. En Rosario: 17, Rosario vs. San Isidro. En Independencia: 17, Independencia vs. Dep. Walter. En Argentino del Norte: 15.45, Argentino del Norte vs. Hual Club B.

En Rosario: 15.30, Río Dulce vs. Besares. En Dep. Alem: 17, Dep. Alem vs. Soler FC. En Coronel Lugones: 17, Coronel Lugones vs. 25 de Mayo. En Paraíso: 17, Paraíso vs. Hual Club. En 9 de Julio: 17, Def. 9 de Julio vs. San Juan.

Categoría C50

En Parque Municipal: 17, Sarmiento vs. Güemes. En Hual Club: 17, Hual Club B vs. Principiantes Unidos. En Las Palmas: 17, Las Palmas vs. Aristóbulo del Valle. En Villa Suaya: 17, Villa Suaya vs. San Andrés FC. En San Lorenzo: 17.15, Cable Express vs. Quilmes. En Produnoa: 17, Diablos Rojos vs. Independiente Media Flor. En San Isidro: 17, Villa Raquel vs. El Cruce FC. En Argentino del Norte: 17.15, Argentino del Norte vs. Hual Club.

En San Juan: 17, San Juan vs. Irma FC. En Avenida: 17, Avenida vs. El Polear. En Rentas: 15.30, Agua y Energía vs. San Isidro; 17, Def. Pompeya vs. Soler FC. En Villa Inés: 17.10, Villa Griselda vs. Polirrubros DG. En Irma FC: 17, Irma FC B vs. Credenciales NOA.

Categoría C20

En El Tuscal: 15.30, El Tuscal vs. 25 de Mayo. En Río Dulce: 15.30, Río Dulce B vs. Villa Suaya. En Quilmes: 15.30, Quilmes vs. Las Palmas. En San Javier: 15.30, Avenida City vs. Dep. Alem. En Matadero: 15.30, Matadero Viejo vs. Banfield; 17, Matadero FC vs. Río Dulce. En Villa Inés: 14.20, Villa Inés vs. Alto Verde. En 17 de Octubre: 14.30, Tramp. Yamila vs. Soler FC.