Este domingo se disputará el sexto capítulo

30/08/2019 - 01:40 Amateur

Este domingo se jugará la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Comercial, que hace disputar el Sindicato de Empleados de Comercio de la ciudad de La Banda.

Los encuentros se disputarán en las dos canchas que posee el predio del barrio de Tabla Redonda.

En la cancha Nº 1 se cumplirá la siguiente programación: 9.30, Mialma vs. Innovar Celulares; 11, Rotisería Fary vs. Milos Bar; 12, Servicred vs. JM Deportes; 13, Las Malvinas vs. PLB; 14, Electronorte vs. Marega Distribuidora; 15, Sin Rival vs. Híper Libertad.

En la cancha Nº 2 se enfrentarán: 10.30, La Rotonda Lácteos vs. Fiambrería Cayetano; 12, Tecno Soluciones vs. Ultraquim; 13, Súper Eli vs. Carnes Blancas; 14, La Boutique Deportiva vs. Herfa Lubricantes; 15, Pollería Sur vs. Distribuidora Miliy.