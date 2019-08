Barrio Sarmiento ante Sacachispas es el destacado

30/08/2019 - 01:42 Amateur

En cancha 1: JorgeNew vs. Napoli Black; Yanda City vs. Messina; Quilmes vs. Los Pibes; Peronismo 26 de Julio vs. Centenario; Pipo LAR vs. Colón Gomas.

ancha 2: Bº Sarmiento vs. Sacachispas; Cacheteao Con Coca vs. La Alvarado Stone; Gremio vs. Newbery ; Bº Juramento vs. Mza 6; Villa Las Delicias vs. Sparta.

Cancha 3: Niupi vs. Ciudad Satélite; 22 y Media vs. Galácticos; Industria vs. Los Coyotes.

Cancha 4: Coesa vs. Platense; Málaga vs. Oglobo; Hampones vs. Pepsi; La Reserva vs. Los Gomitos de Oglobo; Nueva Chicago vs. Contadores Jrs.

Cancha 5: Napoli vs. Abogados Cuervos; Pukará vs. Aesya; Taller Willi vs. Cristal; Bastianos vs. Amigos del Fútbol.

Cancha 6: Sky Leverkusen vs. San Lorenzo; San Miguel vs. Rejunte; Taller Dany vs. La Eskina.

Cancha 7: Studio JV vs. Estudio Jurídico LYP; Met. Dorrego vs. Empoli; Bº Sáenz Peña vs. Comb. Bertolotti.

ancha 8: Intocables vs. Lex Dr.; Ateneo vs. Max Mar; Industria vs. La Moreno.

Cancha 9: Lex Dr. vs. M. Sport; Necochea 32 vs. Kinesiólogos; La Kinchada vs. San Pau Sport Team.

Cancha 10: La Camada vs. Valencia; La Estafeta vs. R. Carrillo; Viamonte vs. Halcones