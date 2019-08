“Nuevas medidas con impacto en la economía”: IVA Tasa 0% D.567/2019

30/08/2019 - 08:00 Opinión

Por Luisa Argañaraz. Presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero.

Es importante recordar que el IVA es un tipo de imposición al consumo es decir, incide en el consumidor final, más allá que se encuentre presente en toda la cadena de comercialización. Entendiéndose por consumidor final la persona que adquiere el producto para uso o consumo.

Según algunas teorías económicas (Keynes) las personas de menores recursos terminarían contribuyendo proporcionalmente más al Gasto Público que las de recursos más altos.

Por cuanto en estos últimos habría una parte de la renta que destinarían al ahorro mientras que en los primeros la renta percibida sería totalmente consumida.

Entiendo que el Estado nacional basado en esta teoría aplicó la medida tasa 0% a determinados productos alimenticios básicos.

Tasa 0% no es igual a exento, esto último, implica un privilegio legal de no pagar impuestos en relación a un objeto, a un sujeto o a una situación mientras que la tasa cero significa que el precio de venta de la última etapa (a consumidor final) no se aplicara la alícuota del IVA, no obstante ello el producto es adquirido por el comerciante con IVA pero tiene la posibilidad de recuperarlo vía absorción con otros débitos fiscales provenientes de otras operaciones del mercado interno. (Excepto el caso del monotributista que el IVA pagado en la compra no tiene forma de absorberlo).

Por decreto 567/2019 (BO: 16/8/2019) se establece la alícuota del 0% en el impuesto al valor agregado (IVA) para ciertos productos de la canasta familiar, tratamiento especial destinado a la etapa final de consumo, con la finalidad de mitigar el efecto inflacionario que sobre dichos bienes produce la suba generalizada del nivel de precios.

Es una norma temporal ya que abarca a los productos mencionados en el citado decreto desde el 16/08 al 31/12/2019 inclusive.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Los productos alcanzados por el beneficio son trece, descriptos en el Anexo I de la norma:

a) Aceite de girasol, maíz y mezcla.

b) Arroz.

c) Azúcar.

d) Conservas de frutas, hortalizas y legumbres.

e) Harina de maíz.

f) Harinas de trigo.

g) Huevos.

h) Leche fluida entera o descremada con aditivos.

i) Pan.

j) Pan rallado y/o rebozador.

k) Pastas secas.

l) Yerba mate, mate cocido y té.

m) Yogur entero y/o descremado”.

Para una mejor clarificación sobre estos productos se debe consultar al Código Alimentario Argentino, Ley 18.284, y sus disposiciones reglamentarias, en las que se encuentra un detalle químico y descripción plena a efectos de realizar una conceptualización científica de los mismos.

Como corolario de lo arriba expuesto se puede decir que el decreto 567/19 es una norma que busca paliar la situación general de la economía. Destacando que el hecho de aplicar tasa cero a ciertos productos es el Estado Nacional el que se hace cargo del costo fiscal que ello implica.