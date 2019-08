Fuerte sanción a conductora de TV

30/08/2019 - 11:33 Mundo Web

Se trata de Riham Said, quien a la hora de dar su parecer sobre la condición de personas con sobrepeso, incurrió en comentarios cargados de discriminación. Acuso a aquellas personas de ser una carga para su entorno social, para el Estado, y más aún de no tener vida.

"Los gordos son como los muertos. Son una carga para sus familias y el Estado. Los gordos son desagradables a la vista", declaró la controvertida conductora televisiva, quien agregó que "una no luce bien cuando lleva una abaya y ni siquiera puede caminar. Se pierde parte de su feminidad". Expresó.

El rechazo hacia estas declaraciones no se hizo esperar. La teleaudiencia, y sobre todo las redes sociales manifestaron su malestar y disconforme. Trataron a Said de ser una mentirosa por haber incurrido en presentar reiteradas noticias falsas. Además de su increíble deshumanización.

Por su parte las autoridades del canal, tomaron la contundente medida de apartarla por un año de la conducción del programa, a espera de una sanción definitiva.

