“Monzón” llega a su fin con el femicidio de Muñiz

30/08/2019 - 20:34 Pura Vida

El 2 de septiembre, la serie sobre Carlos Monzón llegará a su fin en la pantalla de Space, desde donde logró captar la atención del público, no solo argentino al mostrar al excampeón mundial de boxeo, y también al femicida, con un oscuro y trágico final.

El capítulo con el que “Monzón” se despedirá de la pantalla chica se remonta a 1988, cuando Alicia viaja a Mar del Plata para reunirse con Monzón y su hijo. Tras hechos de celos y violencia, en la noche del 14 de febrero Monzón estrangula a Alicia y la arroja por el balcón.

La actriz Carla Quevedo asumió en esta producción de 13 capítulos, el desafío de interpretar a Alicia, y si bien confesó en varias oportunidades que le hubiera gustado contactarse con algún familiar de Muñiz antes de darle vida en el set de filmación, algo a lo que no tuvo acceso, le sirvió “leer artículos periodísticos de la época en los que veía el filtro por el que se pasaba toda la información”.

“Una de las cosas más interesantes que tiene la serie es que cuenta lo desamparada que estaba una mujer, como muchas siguen estando hoy en día. El culpable principal y el que cumplió la condena fue Monzón, pero también podemos observar cómo muchas veces es el mismo contexto íntimo de la víctima. La familia, las amigas, la sociedad, todo la conduce a Alicia a tener fe, a esperar a que se resuelva y me parece que todas las cosas individuales no son más que un reflejo de cómo era la sociedad en ese momento, que todavía hoy en día sigue siendo un poco así”, sostuvo durante una entrevista con Ciudad.com. Y agregó: “Creo que hemos mejorado en un montón de aspectos, pero quedan muchísimas cosas todavía. En ese sentido, me parece que la serie es súper interesante porque establece la temática y nos permite que volvamos a mirar esa época y nos preguntemos qué carajo estamos haciendo como sociedad y como individuos que siguen con estos mandatos tan machistas”.

Cuando le preguntaron sobre qué fue lo que más la marcó de la serie, habiendo tenido acceso al expediente de la causa, Carla, cuyo rostro es también conocido por la película “El secreto de sus ojos”, detalló: “Todo, me parece que muchas veces uno escucha una noticia en la tele, o te cuentan que alguien murió de tal manera y, en un punto, creo que es parte de un mecanismo de defensa que tenemos que uno no imagina, no siente en carne propia lo que realmente es el sufrimiento de esta persona. Es como un nombre, un número que murió y es gravísimo. Es un poco lo que las mujeres nos proponemos con la lucha: traer más en presencia a las víctimas y lo que es el sufrimiento real, no solo de las mujeres cuya vida terminó en un femicidio, sino también sobre lo que es el tormento de toda esa vida. A mí me impactó mucho atravesar todas esas escenas. Me parece que, en un punto, la serie se hace imposible de mirar...”.