CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 31 de agosto de 2019

30/08/2019 - 20:52 Cartelera

CANAL 7

10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 CINE. TURBO

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 CINE. TURBO (CONTINUACIÓN)

13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR (CONTINUACIÓN)

15.30 PORTAL UNSE

16.00 FINDE EN NICK

18.00 CLUB 57

18.45 CINE. LAS AVENTURAS DE RAMONA

20.30 CINE. EL DIABLO VISTE A LA MODA

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

00.30 EL ARQUI

01.15 CIERRE DE TRANSMISION





AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.30 MODO SELFIE





TV PÚBLICA

13.00 MIRADAS NUESTRAS

14.00 JUVENTUD ACUMULADA

15.00 DOCUMENTALES

16.00 ABIERTO AL PÚBLICO

17.00 LOS 7 LOCOS

18.00 AMBIENTE Y MEDIO





CANAL 9

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 JINETEANDO

14.00 EL CHAVO

18.00 DALE LIKE

20.00 IMPLACABLES

22.00 PETER CAPUSOTTO





EL TRECE

09.00 GATURRO, LA SERIE

09.15 PANAM Y CIRCO

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE TRECE

20.00 LA NOCHE DE MIRTHA





CANAL 14

12.00 FANÁTICAS

13.00 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA

14.30 SÁBADO SAGRADO

15.30 CULTURAR TV

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 RECORDANDO

21.30 RODANDO FOOD TRUCKS

22.00 EL CLÁSICO: GÜEMES VS. UNIÓN





CANAL4

13.00 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS 2ª EDICIÓN

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR, CONDUCIDO POR ELISA RAMOS





PELÍCULAS

CINEMAX

07.08 ¡PARA! O MI MAMÁ DISPARA

08.50 FENÓMENO

11.16 EL VERANO DE SUS VIDAS

13.19 17 OTRA VEZ

15.13 EL CÓDIGO ENIGMA

17.29 POSEÍDOS

19.57 CIRQUE DU FREAK. EL APRENDIZ DE VAMPIRO

22.00 VAN HELSING, CAZADOR DE MONSTRUOS

TCM

07.56 LOST - T. 4 - EP. 9 - THE SHAPE OF THINGS TO COME

16.05 MAD ABOUT YOU - T. 2 - EP. 3 - BEDFELLOWS

16.30 MAD ABOUT YOU - T. 2 - EP. 4 - MARRIED TO THE JOB

16.55 EL INVENCIBLE

18.29 MIRA QUIÉN HABLA TAMBIÉN

20.04 ANALÍZATE

22.00 MASACRE EN EL BARRIO JAPONÉS

23.33 PUNTO LÍMITE

TNT

06.25 SOMBRAS TENEBROSAS

08.25 EN EL BOSQUE

10.40 LOS INCREÍBLES

12.50 JONAH HEX

14.14 JUMANJI

16.08 SON COMO NIÑOS 2

18.00 UN NOVATO EN APUROS 2

20.01 TOY STORY 3

22.00 VENGADORES. LA ERA DE ULTRÓN

23.00 EL TIGRE VERÓN - T. 1 - EP. 8 - PARITARIAS

23.50 INVASIÓN ZOMBIE

SPACE

06.00 ASESINOS SUSTITUTOS

07.00 XXX. ESTADO DE EMERGENCIA

08.45 SPL3. PARADOJA

10.19 DESAFÍO MOTOR - T. 1 - EP. 4

10.50 UN DETECTIVE EN EL KINDER

12.51 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS

14.33 BATMAN VS. SUPERMAN. EL AMANECER DE LA JUSTICIA

17.19 CONSTANTINE

19.32 DOS POLICÍAS REBELDES II

22.20 MIEDO PROFUNDO

CINECANAL

11.27 EL DADOR DE RECUERDOS

13.07 KUNG FU PANDA 2

14.45 LOS CROODS

16.25 LA ERA DE HIELO 5

18.02 UNA NOCHE EN EL MUSEO

20.05 UNA NOCHE EN EL MUSEO 2

22.00 NOCHE EN EL MUSEO. EL SECRETO DEL FARAÓN

23.40 SECUESTRO

VOLVER

06.30 DEL BRAZO CON LA MUERTE

07.45 EL MILAGRO DE CEFERINO NAMUNCURÁ

09.10 SOMOS LOS MEJORES

10.30 LAS COMEDIAS DE DARÍO VITTORI

12.00 LA RISA ES BELLA

13.00 EL DÍA QUE ME QUIERAS

14.15 EL PROFESOR PUNK

16.00 LOS COLIMBAS SE DIVIERTEN

17.30 RAMBITO Y RAMBÓN - PRIMERA MISIÓN

19.00 LOS COLIMBAS AL ATAQUE





A DÓNDE IR

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

* JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE, A LAS 22.30, SHOW DE MAXI MENDIETA, CON HERNÁN NIETO (HIJO DEL CHANGO NIETO) Y PABLO ARAUJO, COMO INVITADOS ESPECIALES.

PATIO MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

EL 8 DE SEPTIEMBRE, A LAS 20, VII FESTIVAL DE JAZZ SANTIAGO DEL ESTERO.

CINE RENZI (LA BANDA)

*DORA Y LA CIUDAD PERDIDA, 14:30, 17:30 Y 19:10.

*HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD, 22:15 Y 00:45.

*MARGEN DE ERROR (ESPACIO INCAA), 16:10.

*LA AFINADORA DE ÁRBOLES (ESPACIO INCAA), 20:40.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

* SÁBADO 31, A LAS 21, “SUEÑOS DE UN ARTISTA”, CON LOS UMBIDES Y COMPAÑÍA. ENTRADA GRATUITA.

PARANINFO DE LA UNSE

(BELGRANO (S) Nº 1912)

EL 5 DE SEPTIEMBRE, A LAS 22, CARTAS DE AMOR, CON SOLEDAD SILVEYRA Y FACUNDO ARANA.





CINES

SUNSTAR

PAW PATROL (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

31/08 ,01/09 -14:10 hs (Cast) 16:00 hs (Cast) 17:50 hs (Cast)

EL REY LEÓN (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 04/09 - 19:40 hs (Cast)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS) 31 /08 - 22:00 hs (Cast) 00:40 hs (Cast)

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2 (2D)

ANIMACIÓN (ATP) 31/08AL 01/09 -14:30 hs (Cast) 16:20 hs (Cast)

TOY STORY 4 (2D)

ANIMACIÓN (ATP) HOY AL 04/09 -18:10 hs(Cast) 20:10 hs (Cast)

El REY LEÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

31/08 -22:15 hs(Cast) 00:40 hs(Cast)

ANGRY BINDS (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

31/08,01/09 -14:10 hs (Cast) 16:10 hs (Cast)

HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD (2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

31/08 18:10 hs (Cast) 21:10 hs (Subt) 00:10 hs (Subt)

LA ODISEA DE LOS GILES (2D) THRILLER (+ 13 AÑOS)

31/08 14:30 hs (Cast) 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 22:00 hs (Cast) 00:30 hs (Cast)

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA (2D)

AVENTURA (ATP) 31/08,01/09 -14:20 hs (Cast) 16:25 hs (Cast) 18:30 hs (Cast) 20:30 hs (Cast)

LA VIUDA (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

31/08 22:35 hs (Subt) 00:40 hs (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:10 - 20:10

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:30- 22:20

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:00- 19:40- 22:10

15:30 (sábado y domingo)

22:10 (Excepto martes)

LA ODISEA DE LOS GILES APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:30

ANGRY BIRDS 2 ATP

CASTELLANO 2D 18:00

15:00 (sábado y domingo)

ANTICIPADA EN VENTA

ESTRENO 05-10-2019

IT 2 APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:15 - 22:40

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DIAS A PARTIR DE LAS 16:30 HS / SABADO Y DOMINGO 14:30