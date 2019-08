Gustavo Coleoni se fue con un sabor “agridulce”

31/08/2019 - 00:28 Deportivo

“El sabor que me queda es agridulce porque el resultado no es bueno y el rendimiento sí. Creo que hicimos un buen juego desde lo táctico y lo actitudinal. Nos plantamos bien y lo tuvimos a tiro a Lanús para ganarlo. Ellos hacen el gol cuando llegamos tarde a una presión en la mitad, encuentran el pase y hacen el gol. Después el equipo no perdió estructura ni personalidad; se plantó. El arquero de ellos saca dos pelotas increíbles”, fue el análisis que hizo Gustavo Coleoni, entrenador de Central Córdoba, tras la derrota ante Lanús.

“El resultado no nos gusta, no es acorde con lo que se vio en la cancha. Pero jugando así nos quedamos tranquilos. Si hay que elegir una forma de perder, elijo ésta. Pero en el fútbol se gana haciendo los goles”, amplió en rueda de prensa.

Sobre la falta de eficacia de Central, opinó: “El equipo hace todo bien, pero le falta la puntada final. Por ahí nos falta un poquito de frialdad para resolver las jugadas de gol.

Igual hoy (por ayer) el arquero de Lanús se quedó con el empate y tal vez el triunfo nuestro. Hay que ocuparse, no preocuparse. Me preocuparía si vengo aquí y Lanús me mete 40 pases y hace figura a mi arquero”.

Coleoni siente que va encontrando el equipo porque “mostró una cara de mucha personalidad, confiado en el trabajo y con una idea de cómo jugar de visitante ante un rival que venía de ganar dos partidos, tiene buenos jugadores y hace la cancha ancha. Tácticamente hicimos las cosas bien”.

“En el balance general, el resultado es injusto. Pero no solamente por las llegadas, sino también por el funcionamiento de uno y otro. Pero repito, esto se gana con goles. Lo importante es no sufrir la categoría, estar a la altura y ser competitivos. Eso es lo que mostramos hoy (por ayer) y también con Racing. Estamos muy conformes con lo que venimos haciendo”.

El “Sapo” valoró que Central salga a buscar el partido en todas las canchas. “No lo entendemos de otra manera. A veces el rival te incomoda y te mete contra tu arco, pero es una cuestión mental y de estar fortalecido con tu trabajo. El equipo estaba convencido de cómo hacerlo, pero un poquito el arquero de Lanús y otro la ineficacia nuestra hicieron que el partido se lo lleve Lanús”, señaló. Pensando en Copa Argentina advirtió que “no tenemos preferencia por nadie”.