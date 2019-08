Gabriel Gómez no da pistas del equipo titular

31/08/2019 - 00:44 Deportivo

Mitre no tuvo el arranque esperado y necesita ganar con urgencia, para recuperar la confianza y para no perderle pisada a los que comandan la Primera Nacional, por ello todo apunta a quedarse con los puntos en juego ante San Martín de San Juan.

Pensando en el encuentro que se jugará mañana desde las 20.30, el plantel profesional practicó ayer por última vez. El entrenamiento (a puertas cerradas) se llevó a cabo en el predio deportivo de San Marcos, donde la dotación fue exigida en la parte futbolística.

Allí, el cuerpo técnico liderado por el entrenador Gabriel Gómez paró el equipo que enfrentará el verdinegro de San Juan.

El propio entrenador reconoció que habrá modificaciones, aunque no quiso que trascienda noticia alguna. Se especula que habrá variantes en todas las líneas. El delantero Ismael Blanco podría ingresar desde el inicio. En cambio, el defensor Matías Moisés podría ceder su lugar, aunque no trascendieron los nombres de los reemplazantes.

En ese contexto, el cuerpo técnico confirmaría el equipo mañana, instantes antes del inicio del juego.

El que seguramente estará desde el inicio, es Alejandro Rébola, quien tras la práctica habló con la prensa y pidió en confiar en el equipo.

“No era el arranque que pretendíamos, somos un equipo nuevo y tenemos que encontrarnos aún más, pero no es excusa. Sabemos en la situación que estamos y es por eso que no tenemos que dejar pasar las oportunidades. Trabajamos con la mente puesta en el domingo y con la meta de ganar”, arrancó diciendo el futbolista de mejor rendimiento en los dos primeros encuentros.

Rébola también se refirió a las pintadas que aparecieron en el club, repudiando el mal arranque.

Por ahí, en los clubes en los que me tocó jugar me tocó pasar la misma situación y es por eso que no afecta tanto. Estaría bueno que esto no pase ni tampoco está bueno para la vista de la institución porque sale por todos lados. Sabemos en la situación en la que estamos y la queremos revertir lo más antes posible’.

“Creo que la gente está enojada por otra cosa, por la situación del país y viene a descargarse a la cancha. Pero nosotros tenemos que estar tranquilos, enfocarnos en lo nuestro y saber que con un triunfo, todo cambia. El torneo es largo, hay que confiar y seguir adelante”, agregó.

Por último hizo referencia al juego de mañana. “Pensamos que viene mal, con la renuncia de un entrenador y eso no está bueno, pero tiene las mismas ganas que nosotros para buscar un resultado positivo. Pero todo depende de nosotros, hay que enfocarse en lo que podemos hacer y tratar de revertir nuestra situación”, cerró.