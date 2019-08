Lambiris será el reemplazante de Esteban Cístola este fin de semana con el Ford Focus

31/08/2019 - 00:54 Deportivo

Mauricio Lambiris correrá en el circuito de Las Termas de Río Hondo este fin de semana con el Ford Focus del equipo Martos Med en reemplazo de Esteban Cístola, quien no continuará por razones presupuestarias.

La noticia del Turismo Nacional en la jornada de las últimas horas fue la baja de Esteban Cístola por razones presupuestarias.

Una de las alternativas que manejó el equipo para reemplazar fue la de Matías Muñoz Marchesi, pero finalmente no se concretó.

En la jornada del viernes se supo que quien manejará el Ford Focus que quedó vacante en el Martos Med es Mauricio Lambiris.

El uruguayo iba a ir a partir de esta fecha con el Chetta Racing, pero en el equipo no llegaron con los trabajos sobre el Honda All New Civic.

Trabajo

Estuvieron trabajando hasta último momento para poder concretar la puesta en pista, pero no lo consiguieron. De esta manera, según le explicó Guillermo Chetta al sitio Largaron, ese Honda estaría terminado para la próxima fecha, pero aún no tiene piloto.