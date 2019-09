Taibo: “No hay privacidad en absoluto”

31/08/2019 - 20:48 Pura Vida

A Guillermo Francella y a Tomás Fonzi, cuando lo entrevistamos, le consultamos si la privacidad de los datos es un derecho humano...

...Yo creo que sí. En realidad, deberían serlo, pero el que se expone a estar en redes sociales sabe que no es así. Ahí hay un tema para discutir porque, en realidad, la privacidad debería ser el acuerdo entre dos partes, hasta ahí llega mi privacidad, pero en las redes sociales eso no existe. El planteo ya tampoco sirve porque no hay privacidad en absoluto.

¿Te interpela o nos interpela el juego que propone la obra?

Sí, sí, claro y es por eso que la gente se ve tan involucrada y se escuchan las opiniones, por momentos, de tal o cual cosas. Se empiezan a escuchar mensajes. Nos interpela como sociedad y como individuos también.

¿Le temes a la adicción a la tecnología?

No, no le temo, le temo a lo que el hombre hace con ella. La tecnología en sí mismo, no.