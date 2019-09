CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 1 de septiembre de 2019

31/08/2019 - 20:57 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 CLUB 57

12.45 LA PEÑA DE MORFI

18.00 CINE. DECISIONES EXTREMAS

19.30 CINE. VENGANZA LETAL

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. VENGANZA LETAL (CONTINUACIÓN)

21.15 OPINIÓN DEPORTIVA

22.15 SUSANA GIMÉNEZ

00.15 EL CHALLENGE, DESAFÍO DE ESTILISTAS

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

12.00 MODO SELFIE

13.00 MODO FOODIE

13.30 LO MEJOR DE S.T.O

14.30 SECRETOS VERDADEROS

16.00 MAURO, LA PURA VERDAD

19.00 INFAMA

20.30 LA CORNISA





TV PÚBLICA

14.30 COCINEROS

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 UN TERCIO

18.00 QUE VUELVAN LOS POTREROS

19.00 DOCUMENTALES

20.00 EL KOROL DEL VINO





CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 DALE LIKE

16.00 EL CHAVO

20.00 IMPLACABLES

22.00 AQUÍ ESTÁ EL FÚTBOL





EL TRECE

10.00 CARBURANDO

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

22.00 PERIODISMO PARA TODOS

23.30 PASIÓN POR EL FÚTBOL





CANAL 14

12.00 PEREGRINOS DE LA FE

12.30 SANTIAGO TEATRAL

13.00 PEDALIER

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

15.30 DE A DOS

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 EL CLÁSICO: GÜEMES VS. UNIÓN

19.00 DALE FERRO

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD VS. CENTRAL CBA.

22.30 SANTIAGO ES PUEBLO QUE BAILA

23.00 VIVIR SANTIAGO





CANAL 4

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

PELÍCULAS

CINEMAX

06.59 HIGH SCHOOL MUSICAL 3. LA GRADUACIÓN

09.17 SOLO PARA PAREJAS

11.32 LOONEY TUNES. DE NUEVO EN ACCIÓN

13.15 HIGH SCHOOL MUSICAL 3. LA GRADUACIÓN

15.34 EL NOVIO DE MI MAMÁ

17.12 SOLO PARA PAREJAS

19.27 EL FUGITIVO

22.00 PROTEGIENDO AL ENEMIGO





TCM

07.08 LOST - T. 4 - EP. 14 - THERE’S NO PLACE LIKE HOME - PART 3

08.36 LOST - T. 1 - EP. 2 - PILOT - PART 2

09.18 LOST - T. 1 - EP. 3 - TABULA RASA

10.03 LOST - T. 1 - EP. 4 - WALKABOUT

11.12 MAD ABOUT YOU - T. 2 - EP. 6 - THE UNPLANNED CHILD

13.06 LOST - T. 1 - EP. 7 - THE MOTH

14.35 LOST - T. 1 - EP. 9 - RAISED BY ANOTHER

15.20 MAD ABOUT YOU - T. 2 - EP. 4 - SO I MARRIED A HAIR MURDERER

16.11 ANALÍZATE

17.52 MICKEY, OJOS AZULES

19.54 TONTO Y RETONTO

22.00 PUNTO LÍMITE





TNT

06.00 UNA AVENTURA DE NIÑERAS

07.45 JUDY MOODY

09.26 LOS INCREÍBLES

11.30 JUMANJI

13.25 UN NOVATO EN APUROS 2

15.20 TOY STORY 3

17.12 ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO

19.22 VENGADORES. LA ERA DE ULTRÓN

22.00 BUSCANDO A DORY

23.56 EL TIGRE VERÓN - T. 1 - EP. 8 – PARITARIAS





SPACE

06.00 CANELO. VIGILA EL TRONO

06.57 LA PANDILLA SALVAJE

09.27 LOS CAZAFANTASMAS

11.22 JONAH HEX

12.48 CONSTANTINE

15.03 EL AVISPÓN VERDE

17.12 DOS POLICÍAS REBELDES II

20.00 ROBO EN LAS ALTURAS

22.00 EL JUSTICIERO





CINECANAL

11.15 MISIÓN. IMPOSIBLE - PROTOCOLO FANTASMA

13.40 IDENTIDAD DESCONOCIDA

16.05 KINGSMAN. EL CÍRCULO DORADO

18.00 JACK RYAN. CÓDIGO SOMBRA

19.50 RED 2

22.00 JASON BOURNE





VOLVER

07.00 LOS COLIMBAS SE DIVIERTEN

08.30 RAMBITO Y RAMBÓN - PRIMERA MISIÓN

10.00 LOS COLIMBAS AL ATAQUE

11.30 LOS PILOTOS MÁS LOCOS DEL MUNDO

13.00 LA PELÍCULA

14.45 EL CASAMIENTO DE LAUCHA

16.30 LAS AVENTURAS DE TREMENDO

18.15 BLUM

20.00 EL CLUB DE LA COMEDIA

21.00 ROMPEPORTONES

23.00 LA RISA ES BELLA





A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*DORA Y LA CIUDAD PERDIDA, 14:30, 17:30 Y 19:10.

*HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD, 22:15 Y 00:45.

*MARGEN DE ERROR (ESPACIO INCAA), 16:10.

*LA AFINADORA DE ÁRBOLES (ESPACIO INCAA), 20:40.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

* HOY, A LAS 21, SUBIRÁ A ESCENA “PERFECTOS DESCONOCIDOS”, OBRA PROTAGONIZADA POR TOMÁS FONZI Y GRAN ELENCO, CON DIRECCIÓN DE GUILLERMO FRANCELLA.

PARANINFO DE LA UNSE

(BELGRANO (S) Nº 1912)

EL 5 DE SEPTIEMBRE, A LAS 22, CARTAS DE AMOR, CON SOLEDAD SILVEYRA Y FACUNDO ARANA.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

* JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE, A LAS 22.30, SHOW DE MAXI MENDIETA, CON HERNÁN NIETO (HIJO DEL CHANGO NIETO) Y PABLO ARAUJO, COMO INVITADOS ESPECIALES.

PATIO MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

EL 8 DE SEPTIEMBRE, A LAS 20, VII FESTIVAL DE JAZZ SANTIAGO DEL ESTERO.





CINES

SUNSTAR

PAW PATROL (2D)

ANIMACIóN (ATP)

01/09 -14:10 hs (Cast) 16:00 hs (Cast) 17:50 hs (Cast)

REY LEÓN (3D)

ANIMACION (ATP)

HOY AL 04/09 - 19:40 hs (Cast)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

01 AL 04/09 - 22:00 hs (Cast)

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2 (2D)

ANIMACIÓN (ATP) 01/09 -14:30 hs (Cast) 16:20 hs (Cast)

TOY STORY 4 (2D)

ANIMACIÓN (ATP) HOY AL 04/09 -18:10 hs(Cast) 20:10 hs (Cast)

El REY LEÓN (2D)

ANIMACION (ATP)

01/09 AL 04/09 -22:15 hs(Cast)

ANGRY BINDS (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

01/09 -14:10 hs (Cast) 16:10 hs (Cast)

HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD (2D)

TRILLER (+ 13 AÑOS)

01 AL04 /09 18:10 hs (Cast) 21:10 hs (Subt)

LA ODISEA DE LOS GILES (2D)

TRILLER (+ 13 AÑOS)

01/08 14:30 hs (Cast) 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 22:00 hs (Cast)

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA (2D)

AVENTURA (ATP)

01/09 -14:20 hs (Cast) 16:25 hs (Cast) 18:30 hs (Cast) 20:30 hs (Cast)

LA VIUDA (2D)

ACCION (+ 13 AÑOS)

01 AL 04/09 22:35 hs (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:10 - 20:10

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:30- 22:20

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:00- 19:40- 22:10

15:30 (sábado y domingo)

22:10 (Excepto martes)

LA ODISEA DE LOS GILES APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:30

ANGRY BIRDS 2 ATP

CASTELLANO 2D 18:00

15:00 (sábado y domingo)

ANTICIPADA EN VENTA

ESTRENO 05-10-2019

IT 2 APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:15 - 22:40