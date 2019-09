Mons. Corral: “Es imposible morir de hambre en la patria bendita del pan”

31/08/2019 - 08:54 Santiago

Después de la emotiva ceremonia, en la que asumió como obispo coadjutor de la diócesis de Añatuya, Mons. José Luis Corral habló en exclusiva con EL LIBERAL, para analizar la situación social por la que hoy atraviesa el país.

“Hace unos cuantos años teníamos una canción que decía ‘imposible morir de hambre en la patria bendita del pan’. La Pastoral Social siempre es muy sensible a la problemática de los hermanos más vulnerables, y tenemos que poner ojo y corazón donde la vida es más frágil y más amenazada. Pero la búsqueda debe ser para todos, y rescatar que esta vida es sagrada y es un don de Dios, y que puedan favorecerse condiciones mejores para su desarrollo”, sentenció el prelado.

Y agregó: “Es un desafío estar hoy aquí por todo lo que pasa. Sabemos que estamos viviendo momentos difíciles en el país, pero también con esperanza y con la confianza de que juntos podemos reconstruir un pueblo, un proyecto de país. Ojalá volvamos a sentir la alegría de ser uno, de ser pueblo y de hacer primar el bien común por encima de otros intereses particulares, tal vez más mezquinos y egoístas”.

Corral contó, además, que llegó a Santiago del Estero sin un plan misionero prediagramado, ya que lo que buscará es adecuarse a las necesidades del pueblo que caminará de ahora en más.

“Quiero descubrir el trabajo que voy a realizar en esta Diócesis. No vengo con nada prearmado; quiero que la realidad me vaya mostrando las necesidades de quienes habitan este interior profundo, quiero descubrir los signos. Si bien el evangelio es para nosotros nuestra prioridad, nuestro plan, ese evangelio se debe encarnar en las circunstancias y situaciones que se nos presentan en el camino”, adelantó.

En este sentido también llamó a toda la comunidad a unirse a la misión por el bien de todos.

“Mi intención es llegar a todas las comunidades, a cada rincón, por lo que haremos una agenda diocesana para cumplir con todos. Vamos a apoyar además a los sacerdotes, a las comunidades religiosas, a los laicos, que en todos los rincones hacen presentes a Jesús a través de la evangelización. Dios quiera que pronto podamos llegar a los más alejados de esta extensa diócesis. Vamos a acompañarnos a caminar juntos, cuidarnos, apoyarnos y sostenernos, buscando el bien de todo aquello que nos hace que haya más vida”, pidió.

Y finalizó: “Sin ir lejos, la colecta Más por Menos, esta obra creada por el primer obispo de esta Diócesis, fue un gesto profético, integrador y visionario que nos ha movido y nos ha despertado a no permanecer indiferentes ni pasivos ante el dolor y el sufrimiento; que los que más tengan, puedan estar siempre sensibles y cercano a los que menos tienen, a los que casi no tienen nada o no tienen derecho a tener más posibilidades”.