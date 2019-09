Luego de 53 años, mató a balazos al que le hacía “bullying” en la escuela

31/08/2019 - 23:14 Mundo

Una reunión de ex compañeros de la escuela terminó en un violento homicidio luego de que uno de los ex alumnos disparara contra un compañero que le hacía bullying. Si bien habían pasado 53 años, el agresor no había podido superar el trauma.

Te recomendamos: "No pudo superar la separación y se quitó la vida"

Según trascendidos, Suthat Kosayamat reunía a sus compañeros para golpear a Thanapat Anakesri (69) y luego burlarse de él. Hay historias de que había llegado a enterrarlo vivo, lo que hizo que el entonces joven de 16 años abandonara la escuela.

En el último encuentro entre los ex compañeros, Thanapat se emborrachó y encaró a Suthat para pedirle explicaciones por lo sucedido hace más de medio siglo.

El individuo se acercó al “bully” y le exigió que se disculpara por haberlo maltratado, sin embargo éste último negó haberlo hecho y además lo insultó. En ese momento, Thanapat sacó un arma 9 mm y le disparó.

De acuerdo con la declaración del homicida ante los fiscales “pensó que no lo había matado” y remarcó que tuvo un ataque de furia debido a la ingesta de alcohol.

Por ahora, Thanapat ha sido liberado mientras la investigación continúa su curso. A pesar de todo, se acercó al funeral y dejó un incienso en el santuario de la víctima, donde rezó para pedirle perdón.