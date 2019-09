Por la devaluación, subieron los precios 5% y se endureció la cadena de pagos del aceite

31/08/2019 - 23:48 Economía

La devaluación post Paso, sumada a la fuerte incertidumbre y volatilidad que impera desde ese momento, y que persiste aún pese a las medidas que viene tomando el Gobierno, está generando tensiones comerciales entre proveedores y supermercados que podrían derivar en mayores aumentos de precios.

Concretamente, en los últimos días las empresas productoras de aceites y harinas comunicaron a todas las cadenas de retail no sólo que las nuevas listas de precios llegaban con subas de hasta 25%, sino que en lugar de 35/40 días, comenzarían a cobrar a los 15 días. Los supermercados no aceptaron y comenzó una dura negociación que no terminó de resolverse y que podría generar un impacto en los precios mayor al que ya generó la propia devaluación.

A nivel local, el propietario de una cadena de supermercados, indicó que “el aceite ni bien llega hay que pagarlo en culata de camión, o sea ni bien lo bajan. En otros casos dan un plazo de 10 días, pero si no cumples el pago, en la próxima compra que realices tienes que pagar en forma anticipada”, señaló.

Agregó que la semana pasada ingresaron listas con 5% de aumento ‘pero la otra semana van a subir otro 5%’.

Fuentes de varias cadenas, y de la propia Asociación de Supermercados Unidos (ASU) confirmaron que las nuevas condiciones fueron impuestas ‘casi en simultáneo’ por las compañías más grandes del sector: Molinos, AGD y Cañuelas. Y lo hicieron para harinas, aceites y los productos esenciales y cuidados.

Las empresas que pidieron renegociar los plazos de pago son AGD, Molino Cañuelas y Molinos.

Las empresas que pidieron renegociar los plazos de pago son AGD, Molino Cañuelas y Molino Río de la Plata.

En los primeros dos casos, son alimentos muy atados a la variación del tipo de cambio, mientras que en los que integran el programa oficial, si bien tuvieron una recomposición -que no se vio en la góndola por la quita del IVA-, en algunos no llegó a compensar el aumento de costos producto de la suba del dólar. Es por eso que buscan compensarlo con un menor plazo de pago, según argumentan en las empresas.

En los últimos días las empresas productoras de aceites y harinas comunicaron a todas las cadenas de retail no sólo que las nuevas listas de precios llegaban con subas de 25%, sino que en lugar de 35/40 días, comenzarían a cobrar a los 15 días

“Hoy estamos haciendo órdenes de compra en función del acuerdo que tenemos, pero nos están diciendo que en septiembre ya regirán nuevos plazos de pago”, dijeron en una importante cadena de supermercados.