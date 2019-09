Jubilado amenazó de muerte a su ex porque ella se niega a regresar con él

01/09/2019 - 01:05 Policiales

“Yo no quería llegar a esto pero de ser necesario te voy a golpear, voy a romper todas las cosas de la casa y te voy a matar y luego me mato yo”, habrían sido las graves amenazas que un jubilado le dijo a su ex esposa, con la cual seguía viviendo bajo el mismo techo.

El grave incidente se habría registrado durante la jornada del viernes en un domicilio del barrio Reconquista.

Según confiaron las fuentes, una mujer de 65 años se presentó en la Comisaría 5ª del Menor y la Mujer para radicar la denuncia.

Ante los uniformados relató que hace más de 44 años que estaba en pareja con el acusado de 67 años, pero hace unos meses ella decidió ponerle punto final a esa relación, ya que su esposo tenía otra pareja.

Siempre en función de la denuncia de la mujer, ambos seguían viviendo bajo el mismo techo, junto a dos de sus tres hijos de 37 y 31 años.

El acusado habría regresado de viaje -con su actual pareja- el jueves y el viernes al mediodía, le habría manifestado a la damnificada que quería retomar la relación con ella, a lo que ésta se negó rotundamente.

La negativa de la denunciante habría generado la reacción violenta del acusado, el cual vociferó: “Yo no quería llegar a esto, pero de ser necesario te voy a golpear, voy a romper todas las cosas de la casa y te voy a matar y luego me mato yo”. Tras la denuncia, en el caso tomó intervención la fiscal de turno, Dra. Norma Matach, la cual solicitó a la jueza que convalide las medidas de protección, disponiendo la exclusión del hogar del acusado, así como también la prohibición de acercamiento e impedimento de contacto por 120 días.