Bevilacqua: “Veo un partido cerrado”

01/09/2019 - 01:20 Deportivo

Mario Bevilacqua es uno de los grandes referentes del fútbol santiagueño. Brilló en Talleres y River y hoy es entrenador de las inferiores de Mitre. El ex delantero, dialogó ayer con EL LIBERAL y opinó sobre el superclásico que se disputará hoy en el Monumental.

“River y Boca son dos equipos que hoy están con confianza. Creo que será un partido muy disputado, los dos van a tratar de jugar mucho con el error del rival y tratando de, al menos, no irse perdedores. No veo un partido abierto. Si uno de los dos sale a jugar de esa manera, habría que ver qué pasa, pero lo veo más como un partido cerrado”, aseguró Bevilacqua, en primera instancia.

“Creo que para el que gane este partido, ese resultado va a significar un envión anímico importante. Y ese es un factor que siempre influye mucho. Para los dos será importante ganarlo, pese a que se vienen los dos partidos por la copa”, opinó.

A su vez, Mario hizo hincapié en lo sucedido el año pasado, con las suspensiones y la polémica que se generó en torno a la final de la Libertadores que se terminó de definir en Madrid.

“Este será otro duelo y no podemos pensar en lo que pasó el año pasado. Ojalá que esta vez no se repitan los incidentes que se dieron el año pasado. Creo que no hay margen para el error ya y espero que no haya violencia. Llega a pasar algo nuevamente y no sé qué es lo que va a pasar cuando jueguen por la Libertadores. Yo creo que aprendimos de lo que pasó y que no se repetirán hechos de violencia”.

Por último, Mario Bevilacqua expresó:

“No sé si hay favoritos, pero si tengo que optar por uno, creo que es River. Está más sólido. Pero Boca tiene jugadores muy buenos y también tiene chances”, cerró.