Otros cinco choques para cerrar una gran jornada

01/09/2019 - 01:27 Deportivo

La continuidad de la quinta fecha tendrá hoy a River Plate y Boca Juniors como los grandes animadores de la jornada, aunque también habrá otros cuatro partidos para prestarle atención.

Entre ellos están los de Colón con Rosario Central (11 horas); Atlético Tucumán vs. Arsenal de Sarandí (11); Talleres de Córdoba vs. Aldosivi de Mar del Plata (13.15) y Newell’s Old Boys vs. Huracán (13.15), respectivamente.

El cotejo entre el Sabalero y el Canalla contará con el arbitraje de Fernando Espinoza y será televisado por la señal de cable TNT Sports.

Por su parte, Talleres y Aldosivi tendrá a Andrés Merlos como árbitro y será televisado en vivo por Fox 2 y Fox Sports Premium.

Ambos equipos, que se midieron sólo en dos oportunidades en la máxima categoría con un triunfo del ‘Tiburón’ y un empate, vienen de ganar en la fecha pasada y llegan entonados a este choque en el barrio Chateau Carreras.

Atlético Tucumán recibirá al sorprendente Arsenal de Sarandí en el estadio Estadio Monumental José Fierro, en la capital tucumana, y con el arbitraje de Ariel Penel. El partido será televisado por la señal de cable Fox Sports Premium.

Newell’s Old Boys recibirá a Huracán en el estadio Coloso Marcelo Bielsa del Parque de la Independencia. El cotejo será arbitrado por Néstor Pitana y televisado por los canales TNT en formato estándar y TNT Sports con calidad HD.