Barcelona no pudo con Osasuna y extrañó demasiado a Messi

01/09/2019

Barcelona, que sigue sin contar con el argentino Lionel Messi, lesionado, empató con el ascendido Osasuna por 2 a 2, de visitante, por la tercera fecha de la Liga de fútbol de España.

El conjunto catalán, que además a Messi tiene lesionados al uruguayo Luis Suárez y al francés Ousmane Dembelé, buscaba llevarse tres puntos de Pamplona ante el recién ascendido Osasuna, pero apenas rescató un empate.

Barcelona debutó en esta temporada de la Liga con una derrota frente a Athletic de Bilbao 1-0 y luego sumó una victoria sobre Betis por 5-2.

Los goles del equipo catalán los hicieron el guineano Anssumane Fati (6 minutos del segundo tiempo) y el brasileño Arthur (a los 19 del ST), respectivamente; mientras que Roberto Torres marcó los de Osasuna (a los 7 minutos del primer tiempo y a los 36 del ST, de penal). Entre los locales jugó como titular el delantero rosarino Ezequiel Ávila.

En otros partidos jugados ayer, Getafe empató con Alavés por 1 a 1; Levante derrotó a Valladolid por 2 a 0, de local, y Betis superó por 2 a 1 a Leganés.

Por su parte, Atlético de Madrid de Diego Simone tendrá la posibilidad de liderar la Liga con puntaje ideal si vence hoy a Eibar, de local, en el estadio Wanda Metropolitano, en uno de los cuatro encuentros que completarán la jornada. Valencia vs. Mallorca; Espanyol vs. Granada y Villarreal vs. Real Madrid serán los tres restantes del hoy.