“Con la emoción de un Mundial, cualquier dolor se va”

01/09/2019 - 01:41 Deportivo

El base del seleccionado argentino, Facundo Campazzo, aseguró que no sintió molestias de su reciente lesión en la pierna derecha porque ‘con la emoción del Mundial’, que comenzó en China, ‘cualquier dolor se va’.

‘Al principio me faltaba un poco de confianza pero después me fui metiendo en el partido y me fui olvidando. Hay que reconocer el trabajo que hicieron los kinesiólogos, que me permitió estar ayer al ciento por ciento’, dijo el cordobés que anotó once puntos, tomó dos rebotes y dio seis asistencias en 23.31 minutos.

El jugador de Real Madrid destacó el valor de la victoria sobre Corea del Sur (95 -69) en el debut por el Grupo B y se mostró ‘muy feliz por la victoria’ en la ciudad de Wuhan.