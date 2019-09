Old Lions no pudo frente a un rival que fue superior

01/09/2019 - 01:46 Deportivo

Old Lions no tuvo su mejor tarde, se encontró con un rival decidido y ambicioso y cayó sin atenuantes por 39 a 18 frente a Curne de Chaco, puntero de la Zona 8, por la cuarta fecha del Torneo del Interior B, en lo que significó, además, su última presentación como local en la fase clasificatoria, por lo que deberá ir a buscar el pase a cuartos de final a Río Negro y Mar del Plata.

El equipo del noreste del país fue el claro dominador del juego y se llevó como premio un punto bonus (5 tries a 2) y la clasificación.

Desde el minuto inicial se vio al visitante muy activo, con tres cuartos veloces y precisos que buscaban el espacio para atacar de manera permanente y obligaron a Old Lions a defenderse. Sin embargo, el local pudo soportar esos primeros embates y aprovechó dos infracciones para acertar ambos penales a través del juvenil León Maza y ponerse 6-0 arriba.

La vocación ofensiva de la visita tuvo su premio recién sobre los 30 minutos, cuando Camilo Schanton anotó el primer try de la tarde, que con la conversión de Genaro Carrió adelantó a su equipo. Sobre el final de la etapa, Curné acertó un penal para irse al descanso 10 a 6 de manera justa.

Vistoso y efectivo

El impetu de los chaqueños siguió intacto en el complemento y de entrada, sobre los 2 minutos, el wing Juan Altamirano apoyó un nuevo try que le daba el mensaje al local de lo complicada que sería la tarde.

El cuerpo técnico de Old Lions decidió entonces apostar por varios jugadores habitualmente titulares que por razones físicas estaban en el banco, con la idea de revertir la historia, pero un nuevo penal dejó a Curne arriba 20 a 6. La visita tenía toda la claridad que le faltaba al “León” y dominaba el trámite, hasta que una gran jugada individual de Facundo Leiva terminó en try y encendió nuevamente la esperanza.

Duró poco esa ilusión: en dos minutos, los chaqueños apoyaron su tercer try de la tarde y empezaron a sentenciar la historia con un juego vistoso y con una notable actitud ofensiva. Por el contrario, Old Lions estuvo muy lejos de repetir lo bueno que mostró en gran parte de la temporada y sólo tuvo arrestos individuales, como el de Federico Parnás para marcar un nuevo try, que poco le sirvieron frente al líder de la zona, que con dos nuevas conquistas terminó de abrochar un triunfo inobjetable y de confirmar que fue el mejor equipo del grupo.