Inés Fernández Moreno: “Casi todas mis novelas están apoyadas en experiencias biográficas”

01/09/2019 - 02:14 Viceversa

Cartas de amor y una novela inédita hallada en un ayuntamiento español son los disparadores del nuevo libro de Inés Fernández Moreno, “No te quiero más”, donde a partir de una trama detectivesca construye una historia fuertemente autobiográfica sobre el vínculo entre un padre y su hija.

La protagonista de esta entrañable historia es Laura Hernández, una docente y traductora que en medio de una crisis matrimonial recibe un mail desde Cataluña en el que le informan que guardan cartas y una novela inédita de su padre, Celso Hernández, un afamado escritor latinoamericano fallecido muchos años atrás.

La inesperada noticia llevará a la protagonista a revisitar los momentos compartidos con su padre durante la infancia y a intentar develar el misterioso origen de esos papeles, lo que otorga una trama de pesquisa a una historia que se mantiene en constante tensión narrativa.

Autora de “La última vez que maté a mi madre”, “Mármara” y “La profesora de español”, Fernández Moreno señaló que sus novelas “están apoyadas en experiencias biográficas, no así los cuentos donde hay más fantasía”.

- ¿A partir de qué situación surgió esta historia que, como dice, tiene una base biográfica?

- Inés Fernández Moreno: Hace unos años me escribió el funcionario de un ayuntamiento de la Costa Brava porque habían aparecido cartas, poesía y una novela inédita de mi padre, y quedé totalmente asombrada.

La cuestión es que mi viejo luego de separarse de mi madre había tenido una historia amorosa con una pintora filipina, cuando se fue becado a París. Cuando regresó a Buenos Aires empezaron a escribirse, y finalmente esa mujer se casó con un pintor en Cataluña bastante afamado, amigo de Gaudí, que tenía 95 años cuando me contactaron a mí, y era la edad que hubiera tenido mi padre en ese momento. Este pintor le cedió al ayuntamiento cartas y fotos entre los que estaban los papeles de esa mujer y mi padre, entre los que había algunas poesías.

Al año siguiente viajé a Barcelona y fuimos con mi hermana, que vive en el sur de Francia.

- ¿Las dudas que aparecen en la novela acerca de si era adecuado leer esos papeles surgieron en la realidad?

- I.F.M: Sí, como eran cartas de amor, a mi hermana y a mí se nos presentaban dudas acerca de si nosotras podíamos, debíamos o queríamos leer esas cartas, porque no sabíamos qué intimidades se revelaban, aunque finalmente no eran tremendamente íntimas. Entre esos papeles había una novela inédita que no era de mi viejo y era muy mala, que me despertó una especie de intriga. Entonces entre lo verídico y la intriga que me despertaba la novela se generaron dos polos de atracción para empezar a escribir.

- ¿Qué le sucedió en el vínculo con su padre a partir del hallazgo de esos papeles?

- I.F.M: Me encontré otra vez con mi viejo, César, lo que era distinto era el vínculo que ahora establecían estos papeles conmigo: cuando yo los encontré tenía 60 años y él los había escrito cuando tenía treinta y pico, yo era casi más vieja que mi padre en el momento en que murió, esa cosa rara que pasa cuando los padres se mueren tan jóvenes. Entre esos papeles había una foto mía de cuando tenía 12 años y habíamos ido a Montevideo y que él se la había mandado a la pintora. De pronto yo era una mujer grande descubriendo esas cartas de mi viejo, en las que había una cosa de candor porque él estaba recién separado, tenía 38 años, entonces la forma de establecer algún diálogo en ausencia con él era la de dos adultos, ya que uno los ve más con sus dificultades y errores, entonces la relación se vuelve más pareja. No era ya mi padre y yo la hija y eso era totalmente nuevo.

- La obra tiene una trama detectivesca en la medida que van apareciendo situaciones y personajes.

- I.F.M: La primera parte de la intriga queda resuelta más o menos rápidamente y tiene que ver con cómo vienen a dar a mis manos cartas de cuando mi padre tenía treinta y pico de años y fueron a parar a un pueblito de la otra parte del mundo, y luego se abre otra que es más invención mía, y donde hay algo detectivesco que también ayuda a motorizar la trama.

- Los hombres que aparecen, tanto el padre de la protagonista como el pintor que dona los papeles, ejercen una atracción muy fuerte hacia las mujeres. ¿Cuánto de lo edípico se cuela en esto?

- I.F.M: El encuentro con el pintor sucedió en la playa, tal como luego ocurre en la novela. El titular del ayuntamiento lo llevaba en una silla de ruedas y yo me imaginaba que con sus 90 años iba a estar destruido, pero era un hombre muy lindo, muy entero, inteligente e inevitablemente a mí me trajo la figura de mi padre. Si él hubiera llegado a esa edad habría sido como este hombre, entonces este otro viejo es un poco un duplicado del padre. En la ficción, la protagonista establece un vínculo que es una forma de seguir el diálogo con el padre. Y en cuanto a lo edípico, mi padre era un hombre muy atractivo y eso debe aparecer, obviamente, en la novela.