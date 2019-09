Desenmascarando falsos profesionales

01/09/2019 - 02:35 Santiago

El caso de la mujer que les hizo creer a familiares y amigos que se había recibido de ingeniera agrónoma, y que fuera desenmascarada por la Unse esta semana, destapó una preocupante situación en Santiago del Estero con presencia de falsos profesionales de diversas áreas, muchos de los cuales pudieron ser descubiertos, pero que su sola existencia enciende la alarma sobre lo que parece ser una práctica mucho más común de lo que se cree.

No todos estos hechos llegan a la Justicia. Como el caso de una estudiante de psicología que en febrero de este año, convocó a sus padres a la universidad para “la última materia”, y salió luego a festejar con harina, huevos y papel picado el haberse recibido. Al igual que la chica que fingió su graduación de ingeniera agrónoma, esta alumna publicó fotos en las redes de su festejo y luego fue contratada en un organismo del interior de la provincia, donde “atendió” pacientes durante un par de meses hasta que fue descubierta.

Había cursado dos años, rindió sólo tres materias, pagó el tercer año completo, pero nunca lo cursó.

“Le pedimos que se fuera sin más, y evitamos la denuncia por deferencia con sus padres que son unas excelentes personas y que también fueron engañados”, dijeron fuentes de la institución que la había empleado.

“Ella falsificó una constancia de título en trámite y nos dimos cuenta por eso, porque la forma usada difería de la verdadera, según nos confirmó la universidad”, completaron.

Uno que si fue denunciado ante una fiscalía penal, fue el caso de una psicopedagoga que después de ser investigada por una representante del MPF se la condenó por ejercicio ilegal y usurpación de título. Había abierto un consultorio en la ciudad capital y publicitaba su trabajo también por las redes sociales.

Actualmente hay inquietud entre otras áreas profesionales por supuestos ejercicios ilegales de sus trabajos.

“Hoy tenemos a mucha gente que ejerce nuestra profesión y no son contadores, hay muchos que hacen sueldos por ejemplo sin tener título”, explica un CPN que prefirió el anonimato. Detalló que hay quienes hacen liquidaciones de impuestos –“eso no corresponde si no tienes el título habilitante”- y que existen casos que en su momento fueron denunciados para salvaguardar a los clientes y hacer justicia a los verdaderos contadores.

Fuentes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas indicaron que no habría denuncias de casos de falsos contadores.

El fenómeno incluye a los corredores inmobiliarios. Carlos Borges contó el proceso que convirtió a la Cámara en Colegio.

“Desde 1984 hay una ley en la provincia, la 5415, que se sanciona con la otrora llamada Cámara Inmobiliaria (CISE), que luego en 2009 se aprueba de ley de Colegiación. La Cámara pasó a ser Colegio y al igual que los colegios de Médicos, Abogados, etc. es la que tiene la potestad de otorgar la matrícula por ende a controlar y sancionar a aquellos “matriculados “ que sean denunciados por alguna situación determinada”.

“Muchos colegas en su afán de crecer han sido y son promotores de gente que en la calle y en confitería, o a través de un celular, sin matrícula, ejerce ilegalmente la profesión”, aseguró.

“No es sencillo detectarlos pues no tiene domicilio –remarcó Borges-, sólo un teléfono celular de contacto. Si hubiese un domicilio, el Colegio denuncia, y con el auxilio de la Justicia, no sólo clausura la oficina sino tiene la obligación de iniciar acciones judiciales por ejercicio ilegal”.

En todos los casos consultados por EL LIBERAL, las fuentes resaltaron el trabajo de los órganos colegiados en la detección, investigación y denuncia de las situaciones anómalas y reñidas con las leyes vigentes para cada actividad.

“Lo importante para el cliente o el paciente, es fijarse bien que el supuesto profesional tenga exhibido su título habilitante, y si tiene dudas, debe acudir al colegio correspondiente para verificar en los listados de matriculados”, coincidieron.

El rol de las universidades en esto es claro. Deben estar atentos a brindar la información necesaria cuando los colegios la requieran acerca de un “nuevo profesional” que pretende ingresar al mundo laboral y que por algún motivo manifiesta que aún no cuenta con la documentación exigida.

La reacción de la Unse ante la proliferación de las fotos de la alumna “recibida” de ingeniera, fue la correcta. Salió inmediatamente a esclarecer que no había en sus registros ninguna estudiante con los datos aparecidos en Facebook. Aclaró además que había sido falsificado un formulario y advirtió que ello configuraba un delito.

Desde los colegios también señalan que las universidades deben acelerar los tiempos para la entrega del título como una forma efectiva de evitar ocasiones propicias para la sustanciación de un acto ilícito.