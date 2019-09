Denuncian “todas las terapias alternativas que están proliferando como un intrusismo en nuestra profesión”

01/09/2019 - 02:43 Santiago

La licenciada Roxana del Castillo, presidenta del colegio de Psicólogos de Santiago del Estero, reveló que la institución a su cargo se encuentra preocupada por “todas las terapias alternativas que están proliferando como un intrusismo en nuestra profesión, pero también estamos en contra de que profesionales psicólogos pudieran ejercer terapias que no estuvieran, insisto en esto, avaladas científicamente”.

Al respecto, detalló: “Los coaching, counselors no tienen título de grado. Son carreras, generalmente, de dos años. No tienen tampoco un programa. No están habilitados por el Ministerio de Educación. Nosotros sí somos carrera de grado, por lo tanto estamos contenidos dentro de la Ley de Educación Superior. No hay un plan de estudio (para estas terapias alternativas) y, fundamentalmente, tampoco los respalda una teoría avalada científicamente. Así tampoco están avaladas científicamente otras terapias que les denominamos alternativas llámese Flores de Bach, Mandalas, etc.”.

Acerca de su postura institucional, expresó: “Nosotros adherimos a la postura de la Federación de Psicólogos de la República Argentina y de la Asociación de Universidades Nacionales, y a esta misma lucha nosotros la hacemos propia, no aceptamos como profesionales a quienes, primero, no tengan un título de grado. Los títulos de grado son los que emiten las universidades nacionales públicas o privadas. Ese título tiene que ser un título de grado”.

ADVERTENCIA

Expresó: “Nos preocupa cual es el servicio que prestan. Todos debemos estar alertas. Y como Colegio, nosotros hacemos eso: alertamos a la comunidad. Por supuesto que cada uno tiene la libertad de elegir a dónde va a buscar ayuda. Tenemos que estar alertas, como lo estamos nosotros, ante la cantidad de terapias alternativas y cantidad de profesionales que dicen estar capacitados para brindar servicio profesional”.