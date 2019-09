La falsa imagen que proyectan las redes sociales

01/09/2019 - 02:47 Santiago

Recordando el reciente escándalo de la falsa ingeniera agrónoma, el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santiago del Estero (Ciase), Ing. Agr. Mario Hugo Mondino, quien además es docente de esa carrera en la universidad Nacional de Santiago del Estero (Unse), analizó el papel de las redes sociales en la construcción de un pretendido engaño a la comunidad.

“Es un caso bastante raro, una cosa es falsificar un título y otra cosa es festejarlo. Uno se inclina a pensar que tendría que ser una cosa oculta, ‘tengo el título y aparezco de repente como profesional y no armo tanto bochinche’.

Aquí apareció en las redes sociales y se sabe lo que eso implica. (Estas publicaciones) son instantáneas y emiten una imagen de algo que puede como no puede estar pasando. Justamente en estos días tuvimos clases con mis estudiantes y estuvimos hablando un poquito del tema, yo les decía que uno puede decir por las redes sociales cualquier cosa, incluso que es ingeniero agrónomo, pero eso no significa que lo sea. También puede decir que es médico, abogado, periodista, lo que sea, porque las redes tienen, no quiero decir impunidad, pero sí esta característica de que cada quien puede expresar libremente lo que quiera.

Pero en el caso de los profesionales, hay que demostrarlo después”.

“Pero, de allí a hacer publicidad, hay un camino largo. Por lo que se suele ver los de falsos profesionales son casos que se dan en silencio, que se descubren por azar, después de muchos años de práctica o porque se empieza a sospechar porque nunca presentaron el título o el analítico o no figura en los registros de egresados y de repente salta. Aquí ni siquiera empezó. Festejó primero, en fin”.

“Este tipo de situaciones, que podría tomarse como un juego para chicos, hasta para un adolescente, en el caso de un adulto debería tener cierta responsabilidad, y más aún si estamos hablando de profesionales en donde tratamos de que todas las decisiones que tomamos se hagan con la formación que otorga una entidad (como las universidades) y la mayor responsabilidad como profesional para con la comunidad en los servicios que prestamos”, concluyó.