Dentro del ámbito de la psicopedagogía detectaron cuatro casos de falsos profesionales

01/09/2019 - 02:50 Santiago

El Dr. Gustavo Ledesma, presidente del Colegio de Psicopedagogos de Santiago del Estero, reveló que recientemente detectaron cuatro casos de falsos graduados dentro de su ámbito de control, dio a conocer cuáles son las medidas adoptadas para garantizar un correcto ejercicio de la profesión en la provincia y brindó consejos a los padres para evitarles el dolor de verse defraudados por sus hijos cuando estos los engañan.

Ledesma recordó que recientemente les tocó vivir en cuatro ocasiones el mal momento de tener que investigar a personas que se presentaban y trabajaban como psicopedagogos sin aparentemente serlo; un caso sucedió hace dos años aproximadamente:

“Le hicimos seguimiento, luego radicamos la denuncia pertinente; sé que la persona fue detenida por ejercicio ilegal de la profesión y usurpación de títulos y honores. Logramos reunir informes firmados por ella, lugares, publicaciones que hacía”, etc. “Trabajaba en un consultorio particular en el barrio Belgrano, hacía publicación en el Facebook y en la escuela Normal presentó un informe de un paciente, que nos sirvió para iniciarle juicio”.

En este caso, la persona “estuvo detenida un tiempo, pagó fianza y se la inhabilitó para ejercer cualquier profesión similar a la nuestra, fue bastante severo todo”.

Acerca de cómo detectaron el caso, Ledesma fue categórico: “Santiago es chico, nos conocemos todos. Todos los casos nos llegaron comentarios de otros colegas diciendo ‘mirá, hay gente ejerciendo, parece que no tiene título’, y nosotros empezamos a investigar. Además, en Santiago, el 90% de los psicopedagogos somos egresados de la Católica y nos conocemos”.

Y añadió: “Ahora estamos teniendo tres casos similares en proceso. Dos de esas personas son santiagueñas y una es de afuera, de quienes también ya hemos conseguido pruebas que son personas que no están tituladas, una es de Córdoba. Porque nosotros averiguamos en las universidades si son realmente egresadas y fehacientemente sabemos que no han hecho estudios en ningún lado” o tienen un cursado incompleto, y en consecuencia “están haciendo un ejercicio ilegal de la profesión”.

“Otro caso es el de los profesionales que no se matriculan, para quienes tenemos medidas sancionatorias para que se matriculen (en el colegio), pero sí es gente egresada, que tiene el título, ese es un tema totalmente distinto, que lo manejamos dentro del colegio, citándolos, haciendo carta documento, de manera persuasiva”.

MATRÍCULA, REQUISITOS Y CONTROLES

Ledesma explicitó: “Hay una serie de filtros y controles para que no lleguen a ejercer si no están titulados y matriculados, que lo tienen que hacer para poder trabajar en las escuelas por ejemplo, que también hacen los controles de una manera u otra. Nosotros les pedimos directamente el diploma. No matriculamos con constancia de título en trámite”.

También admitió: “Ante la situación económica del país sí es medio frustrante para el egresado, porque hay un año aproximadamente que no pueden ejercer en forma independiente, sí lo pueden hacer en relación de dependencia, pero sin estar matriculados. Para nosotros los psicopedagogos que trabajamos en instituciones educativas que dependen del Consejo General de Educación, se está tramitando para que uno de los requisitos que se les exija sea una certificación de la matrícula, para evitar este tipo de falsificaciones y para hacer un control más estricto de los profesionales en Santiago del Estero”.

De todas maneras, según la normativa en vigencia, los colegios, escuelas o institutos que contratan a nuevos egresados no necesariamente consultan al Colegio de Psicopedagogos por el estatus de su eventual empleado.

“Eso se lo maneja por las Juntas de Clasificaciones, se hacen los registros y se le otorgan los cargos por listado. Pero a la hora de darle la toma de posesión de un cargo o de horas cátedra, le estamos solicitando al Consejo que les pidan la matrícula.

En otro ejemplo de los controles, Ledesma indicó: “Tengo entendido que en el Juzgado que les piden que periódicamente (cada tres años) tienen que renovar la constancia de matrícula otorgada por nuestro colegio”.