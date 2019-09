Recomendaciones para padres engañados por sus hijos

01/09/2019 - 02:57 Policiales

Consultado sobre las consecuencias de situaciones engañosas o simuladas por parte de los hijos, el Dr. Gustavo Ledesma brindó algunas recomendaciones para padres y madres:

“Los padres tienen que acompañar a sus hijos en los procesos educativos, por más universitarios que sean, para que no se presenten estas situaciones, porque también hay que pensar en toda la frustración familiar que se experimenta ante la mentira y quizás sea una persona que no ha sido acompañada. Por ahí el hecho de estar con los hijos de acompañarlos, de decirles ante el fracaso ‘si te aplazan, tienes que volver a estudiar e intentar’, por más que se consideren adultos, que sean independientes”, etc.

También confirmó que existen muchos otros casos de engaños más sencillos: “Por ahí cuando los padres presionan mucho con la excelencia académica, y muchos los frustra no poder lograr lo esperado por sus propios padres”. Otro caso es el de “las expectativas laborales, de los padres para con sus hijos”, producto de mandatos o tradiciones familiares para que los hijos sigan las mismas carreras de sus padres. “Nosotros siempre decimos que si el joven quiere ser docente y los padres lo obligan a estudiar Abogacía, va a terminar siendo profesor en la carrera de Derecho, porque la persona en algún momento vuelve a su vocación original la ejerce con lo que tiene, aunque para ello haya tenido que sufrir muchos años y angustiarse con la situación de estudiar lo que no le gusta. Los padres tienen que saber darles esa libertad”.