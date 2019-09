Turismo Nacional: Antonino García se impuso en Las Termas de Río Hondo

01/09/2019 - 17:51 Deportivo

Antonino García y el Focus del Martos Competición se quedaron con la carrera de la Clase 3 del Turismo Nacional en el Autódromo Internacional de Las Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, escenario de la octava fecha de la temporada. Emanuel Moriatis (Focus) y Rudi Bundziak (C4 Lounge) completaron el podio.

La competencia tuvo un comienzo accidentado, ya que Carlos Okulovich (All New Civic) empujó a José Manuel Urcera (New Civic) y este golpeó a Mariano Werner (C4 Lounge) y el entrerriano también involucró a Josito Di Palma (Peugeot 408). La situación dejó a Werner y Manuel Luque (Cruze) fuera de carrera, mientras que Julián Santero (Focus) y Facundo Ardusso (Peugeot 408) perdían terreno.



Tras el incidente, Okulovich pasó a comandar las acciones, seguido por García y Ever Franetovich (Tipo).

Sin embargo, el misionero del Chetta Racing fue excluido con bandera negra por el choque múltiple, lo que le dejó servida la punta al oriundo de Luis Beltrán.

Una vez adelante, García vio como rápidamente se le vino encima Ardusso, quien había remontando tras el accidentado arranque. Los dos pilotos tuvieron una apretada lucha y la aparición de un Auto de Seguridad por el despiste de Mariano Pernía (Hyundai Veloster) le daba una chance al de Las Parejas.

En el relanzamiento, García fue contundente y capitalizó el problema de caja que había evidenciado el hombre del G Racing Car para edificar una luz de ventaja y cosechar su segundo triunfo en Las Termas de Río Hondo.

Moriatis llegó segundo y Bundziak consiguió su segundo podio de manera consecutiva.

El top diez lo completaron Joel Gassman (Chevrolet Cruze), Leonel Larraruri (New Civic), Ardusso, Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze), Urcera, Fabián Yannantuoni (Fiat Tipo) y Adrián Chiriano (Ford Focus).

En la Clase 2, Agustín Herrera (Clio) se llevó el triunfo y aprovechó el abandono de Ever Franetovich (Palio) para subirse a la punta del campeonato.

Joel Borgobello (Gol Trend) y Facundo Leanez (Etios) completaron el podio.

La novena fecha de la temporada del Turismo Nacional será el próximo 29 de septiembre en el autódromo de Viedma.