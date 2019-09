El desafío de volver a creer para empezar a crecer

01/09/2019 - 21:44 Economía

Los ejemplos más claros y contundentes de recuperación y crecimiento económico en el mundo demuestran que no puede haber una política de gobierno disociada de la producción. Muy por el contrario, las políticas públicas deben acompañar al sector, provocando la sinergia necesaria para revertir los procesos de crisis.

La actual gestión de Gobierno nacional, ha transitado estos 4 años de gestión, a mi entender, irrespetando el valor trascendental de la Industria Argentina, del agregado de valor que la misma genera, del empleo de calidad que la misma sostiene y de su naturaleza de ser fuente de desarrollo económico e ingreso de divisas a la economía nacional.

Hemos asistido a las interminables promesas, del ¨ya pasó lo peor¨, de ¨lluvia de inversiones¨ y de ¨brotes verdes¨ entre otras, y mientras tanto, se ha alentado a la especulación financiera y al negocio financiero sin apoyo en lo productivo, en detrimento de un modelo industrial. Exponer las cifras actuales de caída en el nivel de producción industrial y de la pérdida de puestos de trabajo en la industria a lo largo de los últimos años, sería detallar solo un panorama desolador. Pero estamos en plena conciencia y con el convencimiento de que hicimos nuestra parte, advirtiendo desde el primer momento, a dónde nos iban a llevar estas políticas equivocadas; desde nuestra entidad madre la UIA, se presentaron informes y documentos en donde exponíamos a donde nos estaba llevando hacer lo que se estaba haciendo.

Desde nuestra UNINOA (Uniones Industriales del Norte Argentino) también hicimos nuestros aportes y documentos en donde expusimos el grave perjuicio y los daños a la Industria regional, pero así y todo, no fuimos escuchados, al menos, los resultados dicen que no lo fuimos. Nunca antes como ahora, vimos lo difícil que es hablar con el que no quiere escuchar.

La industria nacional es y siempre lo ha sido, un sobreviviente de los errores de la historia, y aunque mal se nos quiera pintar por ahí, somos mayormente, cientos de miles de Pymes que día a día nos levantamos para tratar de hacer un poco mejor las cosas, generando y dando trabajo, promoviendo el crecimiento y buscando alcanzar un mejor desarrollo para nuestras regiones.

Queremos y necesitamos que con responsabilidad y seriedad, el Gobierno y la política, resuelvan con madurez esta etapa de transición democrática electoral, y los resultados a los que se llegue y que determinen quienes conducirán nuestros destinos durante los próximos 4 años, dejen de poner en el centro de disputa a la economía, porque en el medio, está la gente, toda la gente: trabajadores, comerciantes, pequeños empresarios y productores, profesionales, población vulnerable, y los costos de los errores y las disputas los sufrimos todos.

Lamentablemente, a la tan mencionada ¨grieta¨ que nos llevaron a dividir el país entre dos modelos, nos dejó en el medio a nosotros, quienes ansiamos superar este difícil momento y por ello, debemos buscar los acuerdos y los consensos para cerrarla definitivamente.

En este 2 de Septiembre, apostemos y aportemos a confiar en volver a creer para volver a crecer, y buscar alcanzar ese sueño siempre tan anhelado de ser un país Industrial para una mejor presente y aún más, para un mejor futuro para todos los Argentinos.