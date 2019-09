Leo Dan quiere grabar reguetón con Maluma y Gente de Zona

01/09/2019 - 21:59 Pura Vida

Leo Dan sigue con su exitosa gira por Estados Unidos para presentar “Celebrando a una leyenda”, su último disco, pero no descansa en generar proyectos musicales que, sabe, serán exitosos. Y entre ellos está su gusto por grabar reguetón con Gente de Zona, grupo cubano de salsa fundado por Alexander Delgado en el año 2000 y que combina ritmos de reguetón con las formas más tradicionales de la música cubana.

Según informó People en español, el santiagueño declaró que quiere hacer realidad este sueño. “Todos tienen la oportunidad de expresar lo que sienten. El reguetón está en los primeros lugares del gusto. Hay mucha gente que tiene talento y música que es digerible 10 segundos. Pero hay artistas que vale la pena escucharlos. Gente de Zona me parece fabuloso. Como público lo recomiendo. Ojalá pueda grabar un reguetón con ellos”, expresó el prestigioso compositor oriundo de Estación Atamisqui.

A sus 77 años, Leo sigue planteándose desafíos. Según Clarín, Leo Dan reveló: “Yo podría cantar con Maluma. Creo que ese ritmo me caería muy bien a mí. Posiblemente escriba dos o tres reguetones, el lenguaje de los jóvenes”, remarcó Leo.

“He compuesto ballenato, música mexicana, folclore argentino, cuecas chilenas, valses. He compuesto óperas que todavía no las he largado a difundir, he hecho tanta música gracias a Dios y sigo componiendo: todos los días compongo una o dos o tres canciones”, destacó

Temas suyos fueron cantados por Leonardo Favio. O por Ornela Vanoni en italiano. O traducidos al japonés por intérpretes de moda. Café Tacuva desempolvó el viejo hit “Cómo te extraño mi amor” a fines de los ‘90. Y hasta en Turquía se basaron en esa misma canción que Néstor en bloque adornó para la movida tropical argenta, “Una calle nos separa”.

Nuevo disco

El compositor, cantante, actor, político y conductor de televisión, Leo Dan ya trabaja también en la preparación de su nueva producción discográfica, que será una especie de segunda parte de “Celebrando a una leyenda”, un álbum en donde, como en el anterior, celebrará su inagotable obra. Con ese álbum ha realizado conciertos en vivo y aún continúa realizándolos en diversos escenarios de Estados Unidos, América Latina y Centroamérica. El cantante está feliz con el éxito que está logrando con esta producción musical, donde lo acompañan grandes exponentes de la música latina en el mundo, entre ellos su amigo “Palito” Ortega, Ricardo Montaner y Los Auténticos Decadentes.

“Estamos demorando el segundo Celebrando una leyenda porque el primero se sigue vendiendo muy bien y yo tengo tantas canciones lindas”, aseguró el artista.