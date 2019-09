CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 2 de septiembre de 2019

01/09/2019 - 22:11 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINÚA)

23.30 MI VIDA ERES TÚ

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 JUEGOS PANAMERICANOS LIMA2019

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL 14

12.00 PEREGRINOS DE FE

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PEDALIER

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 EL CLÁSICO. MITRE VS. SAN MARTÍN

17.00 FANÁTICAS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO. DEFENSORES DEL SUD VS. CENTRAL CÓRDOBA.

20.00 CULTURAR TV

21.00 ARABESC

21.30 SÚPER FÚTBOL - VIVO

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)





CANAL 4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

19.00 TE QUIERO, BANDA

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

PELÍCULAS

CINEMAX

04.25 SEGURIDAD NO GARANTIZADA

06.05 TOM Y JERRY. WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE.

07.40 BATTLEFIELD AMERICA

09.41 LA ÚLTIMA CANCIÓN

11.44 GOL 2. VIVIENDO EL SUEÑO

14.02 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL LEÓN, LA BRUJA Y EL ROPERO

16.41 LA ÚLTIMA CANCIÓN

18.42 IN/MORTAL

20.52 EL ÚLTIMO BOY SCOUT

23.00 CONTRAATAQUE

23.47 TÓTEM

01.33 EL ÚLTIMO BOY SCOUT

03.44 VIERNES 13, EL FINAL. JASON VA AL INFIERNO

TNT

06.00 LA PELEA DE MI VIDA

07.41 JUDY MOODY

09.09 DUELO DE TITANES

11.06 MISS SIMPATÍA 2. ARMADA Y FABULOSA

13.03 CONTAGIO

14.50 BUSCANDO A NEMO

16.31 ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO

18.23 RICKI AND THE FLASH. ENTRE LA FAMA Y LA FAMILIA

20.15 BUSCANDO A DORY

22.00 UN SUEÑO POSIBLE

00.17 TEMPORADA DE BRUJAS

01.52 DOMINO

03.57 TEMPORADA DE BRUJAS

TCM

06.46 HOLLYWOOD ONE ON ONE

07.22 LOST

08.05 LOST

08.48 LOST

09.32 LOST

10.16 LOST

11.00 MAD ABOUT YOU

11.24 MAD ABOUT YOU

11.48 LOST

12.32 HOLLYWOOD ONE ON ONE

12.43 HOLLYWOOD ONE ON ONE

13.18 HOLLYWOOD ONE ON ONE

13.29 HOLLYWOOD ONE ON ONE

13.37 LOST

14.21 LOST

15.06 LOST

15.50 MAD ABOUT YOU

16.15 MAD ABOUT YOU

16.40 MICKEY, OJOS AZULES

18.20 EL INSOPORTABLE

19.57 PUNTO LÍMITE

22.00 TARDE DE PERROS

00.09 BONNIE Y CLYDE

02.02 CAZADOR DE HOMBRES

SPACE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.07 CORAJE

07.58 LOS CAZAFANTASMAS

09.44 JONAH HEX

11.02 DESAFÍO MOTOR

11.26 SPAWN

13.06 EL AVISPÓN VERDE

15.04 MUERTOS DE MIEDO

16.52 ROBO EN LAS ALTURAS

18.37 DIFÍCIL DE MATAR

20.16 NICO

22.00 MONZÓN

22.49 GAMER. JUEGO LETAL

00.20 GUERRERA DE SANGRE





A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

* DORA Y LA CIUDAD PERDIDA, 14:30, 17:30 Y 19:10.

* HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD, 22:15 Y 00:45.

* MARGEN DE ERROR (ESPACIO INCAA), 16:10.

* LA AFINADORA DE ÁRBOLES (ESPACIO INCAA), 20:40.

PARANINFO DE LA UNSE

(BELGRANO (S) Nº 1912)

EL 5 DE SEPTIEMBRE, A LAS 22, CARTAS DE AMOR, CON SOLEDAD SILVEYRA Y FACUNDO ARANA.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

* JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE, A LAS 22.30, SHOW DE MAXI MENDIETA, CON HERNÁN NIETO (HIJO DEL CHANGO NIETO) Y PABLO ARAUJO, COMO INVITADOS ESPECIALES.

PATIO MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

EL 6, 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE, A LAS 20, VII FESTIVAL DE JAZZ SANTIAGO DEL ESTERO. PARTICIPARÁN PROYECTO GÓMEZ CASA, RODRIGO DOMÍNGUEZ TRÍO, PATRICIO CARPOSI, MARIANO OTERO ORQUESTA, SEPTETO SOCAVÓN, NOELIA RODINI Y HAICK-LAVAISSE-HERRERA.





CINES

SUNSTAR

PAW PATROL (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

02/09 -14:10 hs (Cast) 16:00 hs (Cast) 17:50 hs (Cast)

EL REY LEÓN (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 04/09 - 19:40 hs (Cast)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 04/09 - 22:00 hs (Cast)

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2 (2D)

ANIMACIÓN (ATP) 02/09 -14:30 hs (Cast) 16:20 hs (Cast)

TOY STORY 4 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 04/09 -18:10 hs(Cast) 20:10 hs (Cast)

El REY LEÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

02/09 AL 04/09 -22:15 hs(Cast)

ANGRY BIRDS (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

02/09 -14:10 hs (Cast) 16:10 hs (Cast)

HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD (2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

02 AL04 /09 18:10 hs (Cast) 21:10 hs (Subt)

LA ODISEA DE LOS GILES (2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

02/08 14:30 hs (Cast) 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 22:00 hs (Cast)

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA (2D)

AVENTURA (ATP)

02/09 -14:20 hs (Cast) 16:25 hs (Cast) 18:30 hs (Cast) 20:30 hs (Cast)

LA VIUDA (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

02 AL 04/09 22:35 hs (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:10 - 20:10

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:30- 22:20

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:00- 19:40- 22:10

15:30 (sábado y domingo)

22:10 (Excepto martes)

LA ODISEA DE LOS GILES APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:30

ANGRY BIRDS 2 ATP

CASTELLANO 2D 18:00

15:00 (sábado y domingo)

ANTICIPADA EN VENTA

ESTRENO 05-10-2019

IT 2 APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:15 - 22:40

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DIAS A PARTIR DE LAS 16:30 HS / SABADO Y DOMINGO 14:30