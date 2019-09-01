CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 2 de septiembre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.30 TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINÚA)
23.30 MI VIDA ERES TÚ
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 JUEGOS PANAMERICANOS LIMA2019
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 PEREGRINOS DE FE
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PEDALIER
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 EL CLÁSICO. MITRE VS. SAN MARTÍN
17.00 FANÁTICAS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO. DEFENSORES DEL SUD VS. CENTRAL CÓRDOBA.
20.00 CULTURAR TV
21.00 ARABESC
21.30 SÚPER FÚTBOL - VIVO
22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
CANAL 4
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
19.00 TE QUIERO, BANDA
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
PELÍCULAS
CINEMAX
04.25 SEGURIDAD NO GARANTIZADA
06.05 TOM Y JERRY. WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE.
07.40 BATTLEFIELD AMERICA
09.41 LA ÚLTIMA CANCIÓN
11.44 GOL 2. VIVIENDO EL SUEÑO
14.02 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL LEÓN, LA BRUJA Y EL ROPERO
16.41 LA ÚLTIMA CANCIÓN
18.42 IN/MORTAL
20.52 EL ÚLTIMO BOY SCOUT
23.00 CONTRAATAQUE
23.47 TÓTEM
01.33 EL ÚLTIMO BOY SCOUT
03.44 VIERNES 13, EL FINAL. JASON VA AL INFIERNO
TNT
06.00 LA PELEA DE MI VIDA
07.41 JUDY MOODY
09.09 DUELO DE TITANES
11.06 MISS SIMPATÍA 2. ARMADA Y FABULOSA
13.03 CONTAGIO
14.50 BUSCANDO A NEMO
16.31 ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO
18.23 RICKI AND THE FLASH. ENTRE LA FAMA Y LA FAMILIA
20.15 BUSCANDO A DORY
22.00 UN SUEÑO POSIBLE
00.17 TEMPORADA DE BRUJAS
01.52 DOMINO
03.57 TEMPORADA DE BRUJAS
TCM
06.46 HOLLYWOOD ONE ON ONE
07.22 LOST
08.05 LOST
08.48 LOST
09.32 LOST
10.16 LOST
11.00 MAD ABOUT YOU
11.24 MAD ABOUT YOU
11.48 LOST
12.32 HOLLYWOOD ONE ON ONE
12.43 HOLLYWOOD ONE ON ONE
13.18 HOLLYWOOD ONE ON ONE
13.29 HOLLYWOOD ONE ON ONE
13.37 LOST
14.21 LOST
15.06 LOST
15.50 MAD ABOUT YOU
16.15 MAD ABOUT YOU
16.40 MICKEY, OJOS AZULES
18.20 EL INSOPORTABLE
19.57 PUNTO LÍMITE
22.00 TARDE DE PERROS
00.09 BONNIE Y CLYDE
02.02 CAZADOR DE HOMBRES
SPACE
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.07 CORAJE
07.58 LOS CAZAFANTASMAS
09.44 JONAH HEX
11.02 DESAFÍO MOTOR
11.26 SPAWN
13.06 EL AVISPÓN VERDE
15.04 MUERTOS DE MIEDO
16.52 ROBO EN LAS ALTURAS
18.37 DIFÍCIL DE MATAR
20.16 NICO
22.00 MONZÓN
22.49 GAMER. JUEGO LETAL
00.20 GUERRERA DE SANGRE
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
* DORA Y LA CIUDAD PERDIDA, 14:30, 17:30 Y 19:10.
* HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD, 22:15 Y 00:45.
* MARGEN DE ERROR (ESPACIO INCAA), 16:10.
* LA AFINADORA DE ÁRBOLES (ESPACIO INCAA), 20:40.
PARANINFO DE LA UNSE
(BELGRANO (S) Nº 1912)
EL 5 DE SEPTIEMBRE, A LAS 22, CARTAS DE AMOR, CON SOLEDAD SILVEYRA Y FACUNDO ARANA.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
* JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE, A LAS 22.30, SHOW DE MAXI MENDIETA, CON HERNÁN NIETO (HIJO DEL CHANGO NIETO) Y PABLO ARAUJO, COMO INVITADOS ESPECIALES.
PATIO MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
EL 6, 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE, A LAS 20, VII FESTIVAL DE JAZZ SANTIAGO DEL ESTERO. PARTICIPARÁN PROYECTO GÓMEZ CASA, RODRIGO DOMÍNGUEZ TRÍO, PATRICIO CARPOSI, MARIANO OTERO ORQUESTA, SEPTETO SOCAVÓN, NOELIA RODINI Y HAICK-LAVAISSE-HERRERA.
CINES
SUNSTAR
PAW PATROL (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
02/09 -14:10 hs (Cast) 16:00 hs (Cast) 17:50 hs (Cast)
EL REY LEÓN (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 04/09 - 19:40 hs (Cast)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY AL 04/09 - 22:00 hs (Cast)
LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2 (2D)
ANIMACIÓN (ATP) 02/09 -14:30 hs (Cast) 16:20 hs (Cast)
TOY STORY 4 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 04/09 -18:10 hs(Cast) 20:10 hs (Cast)
El REY LEÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
02/09 AL 04/09 -22:15 hs(Cast)
ANGRY BIRDS (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
02/09 -14:10 hs (Cast) 16:10 hs (Cast)
HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD (2D)
THRILLER (+ 13 AÑOS)
02 AL04 /09 18:10 hs (Cast) 21:10 hs (Subt)
LA ODISEA DE LOS GILES (2D)
THRILLER (+ 13 AÑOS)
02/08 14:30 hs (Cast) 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 22:00 hs (Cast)
DORA Y LA CIUDAD PERDIDA (2D)
AVENTURA (ATP)
02/09 -14:20 hs (Cast) 16:25 hs (Cast) 18:30 hs (Cast) 20:30 hs (Cast)
LA VIUDA (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
02 AL 04/09 22:35 hs (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
DORA Y LA CIUDAD PERDIDA ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:10 - 20:10
RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 19:30- 22:20
EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA
CASTELLANO 2D 17:00- 19:40- 22:10
15:30 (sábado y domingo)
22:10 (Excepto martes)
LA ODISEA DE LOS GILES APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:30
ANGRY BIRDS 2 ATP
CASTELLANO 2D 18:00
15:00 (sábado y domingo)
ANTICIPADA EN VENTA
ESTRENO 05-10-2019
IT 2 APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 19:15 - 22:40
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DIAS A PARTIR DE LAS 16:30 HS / SABADO Y DOMINGO 14:30