“Gendarme” ebrio chocó con una moto y se negó al dosaje

02/09/2019 - 00:16 Policiales

Un efectivo de Gendarmería Nacional protagonizó un violento accidente cuando conducía alcoholizado un automóvil Fiat Punto, por inmediaciones del Bº Los Lagos, según contó la policía que trabajó en el lugar.

Personal de la Comisaría 14 tomó conocimiento -cerca de las 8.40- que en la esquina de Dalmiro Coronel Lugones y avenida 25 de Mayo del Bº Los Lagos se había producido un accidente de tránsito.

Cuando la policía llegó al lugar encontró a una joven -a quien identificó como Laura Viñuela, de 34 años, del Bº Colón- quien manifestó que se trasladaba en su motocicleta, por calle Lugones y fue embestida de atrás por un auto.

A los pocos metros del lugar estaba estacionado un Fiat Punto, en el que se desplazaba una persona de apellido González -de 52 años, con domicilio en el Bº Mishqui Mayu- quien manifestó a los policías que era un funcionario de Gendarmería Nacional.

La policía advirtió que el chofer del auto se encontraba alcoholizado por lo que de inmediato informó a la fiscal de turno -la Dra. Cecilia Pacheco- quien ordenó que la ocupante de la motocicleta sea trasladada al Centro de Salud Banda para ser examinada.

Viñuela recibió la asistencia necesaria para las heridas que presentaba y al ser examinada por el Dr. Fumarola -médico de Sanidad- le diagnosticó 10 días de curación.

La representante del Ministerio Público ordenó que le extraigan sangre al gendarme para ser sometido a dosaje, pero éste se negó rotundamente. Pese a ello los uniformados informaron a la Dra. Pacheco que el estado de ebriedad era evidente.

Los vehículos fueron trasladados a la Comisaría para ser revisados por los peritos de Criminalística, ya que no trabajaron en el lugar porque la escena del accidente había sido removida.

La Dra. Pacheco solicitó además que personal de Seguridad Vial realice la correspondiente infracción por las condiciones en las que el integrante de la fuerza nacional circulaba, y le secuestren el rodado.

Según se supo, dicha medida no se cumplió porque desde la mencionada dependencia respondieron que no había personal para concretar las órdenes de la Dra. Pacheco. Según se supo, hasta el momento la motociclista no realizó denuncia.