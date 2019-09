Pratto: “Ellos vinieron a hacer su negocio y se llevaron un punto”

02/09/2019 - 00:25 Mundo River

El delantero, con presente en el Millo y surgido de Boca, Lucas Pratto habló ayer tras el empate sin goles entre River Plate y Boca Juniors y le apuntó directamente al juego defensivo del “Xeneize”, que, según consideró el delantero, “se llevó el punto que buscaba” el conjunto de Gustavo Alfaro.

“Desde la postura, el pensamiento, de ir a buscar, hicimos un gran partido. Tuvimos tres o cuatro muy claras que no pudimos convertir. Ellos vinieron a hacer su negocio y se llevaron un punto. El estilo de juego de su entrenador es así, lo enfrenté con Vélez cuando él estaba en Arsenal. Siempre plantea los mismos partidos, sobre todo contra River, sabe que somos un equipo muy complicado. Se llevó el punto que buscaba”, manifestó “Oso” en diálogo con TNT Sports, al final del cotejo.

Sin definición

Además, lamentó que su equipo no estuviera fino en ataque.

“Una lástima que no pudimos convertir y demostrar en la red la superioridad que tuvimos en el juego”, concluyó Pratto.

El ex delantero de Vélez y Atlético Mineiro, entre otros, no tuvo ayer un buen partido. Luchó demasiado con los defensores de Boca y casi no le quedó ninguna como para resolver y llevarle peligro al arco que custodió Esteban Andrada.

Pratto fue titular ayer, cuando parecía que era Suárez el que mayores chances tenía de ingresar desde el arranque.