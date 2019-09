José Luis Torres se fue masticando bronca y consideró que el resultado fue injusto para Mitre

02/09/2019 - 01:27 Deportivo

José Luis Torres salió del vestuario local y dio la cara tras la derrota de Mitre ante San Martín de San Juan. El delantero se mostró molesto por el resultado, al que consideró “injusto”.

“Es un resultado injusto y mentiroso porque yo creo que merecíamos más. Estamos con el pie izquierdo. Estamos bajoneados, pero no queda otra que seguir trabajando”, manifestó en diálogo con EL LIBERAL.

“Son esas rachas en las que la pelota no quiere entrar. Tenemos que salir adelante trabajando, no hay otra manera”, agregó.

Consultado si su salida se debió a un agotamiento, el jugador respondió: “El cambio fue por un decisión táctica del técnico. Si él cree que fue para bien, lo tomo normal. Me sentí un poco cansado al último, pero no es excusa. Te repito, creo que hicimos un buen partido pero la pelota no quiso entrar”.

Torres insistió una y otra vez en su concepto y también advirtió que su equipo padeció de lo mismo en los partidos anteriores. “Tuvimos muchas llegadas y el equipo rival solamente llegó una vez y la metió, pasó algo similar el partido pasado. Tenemos que seguir trabajando”.

El delantero entiende que Mitre va evolucionando en su juego. “El primer partido era sabido que iba a ser duro y peleado por la ansiedad propia de un primer partido. Pero hoy nos sentimos un poco más libres, con más juego y más llegada”, explicó.

“Puede ser que la ansiedad nos haya jugado en contra, pero nosotros hicimos nuestro juego, tratando de hacer lo que trabajamos en la semana, pero no estamos teniendo suerte”, agregó.

Para Torres, Mitre no está ligando: “Creo que nos está faltando ese toque de suerte, si hubiese sido de otra manera, hubiese entrado la pelota. Pero creamos situaciones que es lo importante, peor sería si no hubiésemos generado situaciones”.

Por último, se refirió a los silbidos del público. “Es normal porque no venimos ganando y la gente se fastidia un poco. No tenemos que reprocharles nada ni tampoco contestarles. Esto es fútbol y es sabido que si las cosas no salen bien, estas cosas pueden pasar”, señaló.