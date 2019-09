Insólita defensa

02/09/2019 - 10:44 Mundo Web

Reino Unido. Shan Baldwin de 31 años, fue declarado culpable por la justicia de Reino Unido por abusar de una mujer. La víctima le había prestado una habitación de su casa para pasar la noche, luego de salir de fiesta con sus amigos.

Baldwin fue interrogado, y entre sus declaraciones aseguro que se “había tropezado y caído desnudo sobre la mujer”, en mayo del 2017, luego de que la victima lo denunciara, en la que aseguro que “despertó durante la madrugada desnuda y en medio del acto de violación”: "Me desperté y vi a Shane encima de mí. Vi su pelo sobre mí. Estaba confundida porque había estado en un sueño profundo. Estaba teniendo sexo conmigo", relato la mujer. "Era como si estuviera tratando de no despertarme. Le pregunte: 'Shane, ¿qué está pasando?'. Luego regresó a su habitación. Fui al baño y sentí náuseas", agregó.

Posteriormente, resultados de pesquisas revelaron que había rastros de su ADN en la ropa interior de la víctima. Baldwin sostuvo que su material genético de algún modo fue transferido a través del pijama de la mujer, pero al darse cuenta que ese escenario era imposible, reconoció haber tenido relaciones sexuales con ella.

Finalmente, el acusado sostuvo que tuvieron sexo consentido y que decidió mentir a la Policía para “no perder a su novia”.

Reino Unido. Shan Baldwin de 31 años, fue declarado culpable por la justicia de Reino Unido por abusar de una mujer. La víctima le había prestado una habitación de su casa para pasar la noche, luego de salir de fiesta con sus amigos en la ciudad de Kent.

Según recogió el portal Kent Online, tras ser capturado, Shane Baldwin le dijo a los policías que las acusaciones eran falsas y que él solo había caído desnudo encima de la víctima, donde explicó que se levantó en medio de la noche para ir al baño, y de regreso entró por error en la habitación de huéspedes de la casa de sus padres. “Tropecé con el borde de la cama y caí encima de ella” afirmó, luego de que la victima lo denunciara en la que aseguró que “despertó durante la madrugada desnuda y en medio del acto de violación”: "Me desperté y vi a Shane encima de mí. Vi su pelo sobre mí. Estaba confundida porque había estado en un sueño profundo. Estaba teniendo sexo conmigo", relato la mujer quien dijo haber estado bajo efectos del alcohol pero con capacidad de reconocer el abuso. "Era como si estuviera tratando de no despertarme. Le pregunte: 'Shane, ¿qué está pasando?'. Luego regresó a su habitación. Fui al baño y sentí náuseas", agregó.

Posteriormente, resultados de pesquisas revelaron que había rastros de su ADN en la ropa interior de la víctima. Baldwin sostuvo que su material genético de algún modo fue transferido a través del pijama de la mujer, pero al darse cuenta que ese escenario era imposible, reconoció haber tenido relaciones sexuales con ella.

Finalmente, el acusado sostuvo que tuvieron sexo consentido y que decidió mentir a la Policía para “no perder a su novia”.

Bathroom salesman, 31, who claimed he had sex with a woman after he drunkenly TRIPPED and fell into her bed after a night out is convicted of rape https://t.co/ifaNiNReNp pic.twitter.com/8e4lytLm7E