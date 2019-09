Mañana se jugará la novena fecha de la Liga Comercial

02/09/2019 - 14:11 Interior

CHOYA Choya (C) Con la programación de seis partidos se disputará la novena fecha del torneo que es coordinado por la Liga Comercial de Frías.

La cita será en el estadio del Parque Deportivo Recreativo Municipal Florencia Genesir de la Ciudad de la Amistad.

El fixture arrancará a las 18.45 con el siguiente orden de partidos: Diego Construcción vs Pablo VI; P. Delfina vs Lavadero Vicola; Gladiadores vs Campo Total; Kiosco Timo vs Gauchito Batea; Lamadrid vs Pañalera Los Peques; Amigos del Gordo vs P. Franchesca. Tendrá fecha libre La Torre.

Jueves

Mientras tanto el jueves será el turno para el décimo capítulo desde las 18.45.

Allí el programa será el siguiente: Gauchito Batea vs Amigos del Gordo; Lavadero Vicola vs Kiosco Timo; La Torre vs P. Delfina; Pablo VI vs Gladiadores; P. Franchesca vs Diego Construcción; Campo Total vs Lamadrid. Para ese día tendrá fecha de descanso el elenco de Pañalera Los Peques.