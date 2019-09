CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 3 de septiembre de 2019

02/09/2019 - 20:51 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.45 HUÉRFANAS

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

00.45 MI VIDA ERES TÚ

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR

CANAL 14

12.00 ARABESC

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONÍA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 EL CLÁSICO: MITRE VS. SAN MARTÍN

17.00 SÁBADO SAGRADO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 TORNEO ANUAL: CENTRAL ARGENTINO VS. VÉLEZ (SR)

20.00 SÚPER FÚTBOL

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 PODIO

22.00 PASIÓN POR EL TURF

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

PELÍCULAS

CINEMAX

07.16 FENÓMENO

09.43 MI ENAMORADO SECRETO

11.29 CAMINO A LA GLORIA

13.36 FENÓMENO

16.03 ¿CÓMO DIABLOS LO HACE?

17.47 CAMINO A LA GLORIA

19.55 EL INFILTRADO

22.00 DESTINO FINAL

23.50 MASACRE EN TEXAS. HERENCIA MALDITA

TCM

08.49 LOST - T. 1 - EP. 12 - WHATEVER THE CASE MAY BE

15.33 MAD ABOUT YOU - T. 2 - EP. 9 - A PAIR OF HEARTS

15.59 MAD ABOUT YOU - T. 2 - EP. 10 - IT’S A WRAP

16.24 EL INSOPORTABLE

18.03 TONTO Y RETONTO

20.08 LA GRAN AVENTURA DE PEEWEE

22.00 LA ASESINA

TNT

06.09 DUELO DE TITANES

08.09 MISS SIMPATÍA 2. ARMADA Y FABULOSA

10.13 CONTAGIO

12.08 BUSCANDO A NEMO

14.02 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS

15.49 RICKI AND THE FLASH. ENTRE LA FAMA Y LA FAMILIA

17.44 UN SUEÑO POSIBLE

20.08 VENGANZA LETAL

22.00 UN NOVATO EN APUROS 2

23.56 ANNABELLE

SPACE

06.00 LA ERA DEL CANELO

06.59 SPAWN

08.37 MUERTOS DE MIEDO

10.31 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS

12.47 ESCONDIDOS

14.17 AMOR Y TESORO

16.21 DIFÍCIL DE MATAR

18.07 NICO

20.02 MEDIO MUERTO

22.00 BEAST STALKER

CINECANAL

11.00 KUNG FU PANDA 2

12.20 AMIGOS SALVAJES

13.50 MISIÓN. IMPOSIBLE - PROTOCOLO FANTASMA

16.15 JACK RYAN. CÓDIGO SOMBRA

18.10 EL BOSQUE DE LOS SUEÑOS

19.50 BAJO LA MISMA ESTRELLA

22.00 EL VIAJE MÁS LARGO

VOLVER

07.00 INSENSATO CORAZÓN

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PULSACIONES. VERSIÓN FAMOSOS

11.00 SOS MI HOMBRE

12.00 ARGUIÑANO EN TU COCINA

13.00 TELESHOW INTERNACIONAL

14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

15.00 ATRACCIÓN MENTAL

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORAZÓN

18.00 MONTAÑA RUSA

A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

* DORA Y LA CIUDAD PERDIDA, 14:30, 17:30 Y 19:10.

* HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD, 22:15 Y 00:45.

* MARGEN DE ERROR (ESPACIO INCAA), 16:10.

* LA AFINADORA DE ÁRBOLES (ESPACIO INCAA), 20:10.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*SÁBADO 7, A LAS 21, TRIBUTO A GILDA CON MORENA CUMBIA.

PARANINFO DE LA UNSE

(BELGRANO (S) Nº 1912)

EL 5 DE SEPTIEMBRE, A LAS 22, CARTAS DE AMOR, CON SOLEDAD SILVEYRA Y FACUNDO ARANA.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

* JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE, A LAS 22.30, SHOW DE MAXI MENDIETA, CON HERNÁN NIETO (HIJO DEL CHANGO NIETO) Y PABLO ARAUJO, COMO INVITADOS ESPECIALES.

PATIO MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

EL 6, 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE, A LAS 20, VII FESTIVAL DE JAZZ SANTIAGO DEL ESTERO. PARTICIPARÁN PROYECTO GÓMEZ CASA, RODRIGO DOMÍNGUEZ TRÍO, PATRICIO CARPOSI, MARIANO OTERO ORQUESTA, SEPTETO SOCAVÓN, NOELIA RODINI Y HAICK-LAVAISSEHERRERA.

CINES

SUNSTAR

PAW PATROL (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 04/09 -14:10 hs (Cast) 16:00

hs (Cast) 17:50 hs (Cast)

EL REY LEÓN (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 04/09 - 19:40 hs (Cast)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 04/09 - 22:00 hs (Cast)

LA VIDA SECRETA DE TUS

MASCOTAS 2 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 04/08 -16:20 hs (Cast)

TOY STORY 4 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 04/09 -18:10 hs(Cast) 20:10

hs (Cast)

El REY LEÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 04/09 -22:15 hs(Cast)

ANGRY BIRDS (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 04/09 -16:10 hs (Cast)

HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD

(2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

HOY AL 04 /09 18:10 hs (Cast) 21:10

hs (Subt)

LA ODISEA DE LOS GILES

(2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

HOY AL 04 /09 17:00 hs (Cast) 19:30

hs (Cast) 22:00 hs (Cast)

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA

(2D)

AVENTURA (ATP)

HOY AL 04/09 - 16:25 hs (Cast) 18:30

hs (Cast) 20:30 hs (Cast)

LA VIUDA (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 04/09 22:35 hs (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA

ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:10 - 20:10

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS

& SHAW APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:30- 22:20

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:00- 19:40- 22:10

15:30 (sábado y domingo)

22:10 (Excepto martes)

LA ODISEA DE LOS GILES APTA

13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:30

ANGRY BIRDS 2 ATP

CASTELLANO 2D 18:00

15:00 (sábado y domingo)

ANTICIPADA EN VENTA

ESTRENO 05-10-2019

IT 2 APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:15 - 22:40