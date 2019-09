Conmovedora presencia de Mama Antula en Sacha Pozo

03/09/2019 - 00:33 Santiago

Una conmovedora muestra de fe se vivió el domingo pasado en la localidad de Sacha Pozo, durante la jornada central de la festividad en honor a San Gil, con la llegada de la imagen de Mama Antula, que fue llevada desde su capilla de Villa Silípica por devotos de ese lugar junto al padre Mario Ramón Tenti.

Precisamente, el sacerdote, quien se desempeña como párroco de Santa María en cuya jurisdicción está la capilla de la beata, comentó que “fue un fenómeno extraordinario el recibimiento y la acogida que ha tenido Mama Antula en San Gil”.

“Ya habíamos estado los dos años anteriores, pero como ya hay una identificación con la imagen y con la devoción, es increíble cómo ha reaccionado la gente que se aglomeró junto al vehículo para tomar gracia. Hay como una simbiosis, como un complemento entre la devoción de San Gil, que reúne a la gente más humilde del departamento Banda, y la fe en Mama Antula”, dijo el sacerdote.

Hecho extraordinario

El padre Tenti comentó un hecho que calificó de “extraordinario” durante la presencia de Mama Antula en la casa del Señor San Gil.

“Habíamos llevado una caja con estampitas de Mama Antula para repartir, y mientras iba atendiendo a la gente, veía que los chicos entregaban varias a cada persona, y les hice una seña para que entreguen una por familia, porque no iban a alcanzar, y seguimos entregando. Pasado el mediodía, se acerca uno de ellos mostrándome la caja, y me dice: ‘no sé si es un milagro o no, pero hemos dado un montón de estampitas y seguimos teniendo la misma cantidad’. Me fijo, y la caja que la había llevado desde mi casa, tenía cientos de estampas todavía, e incluso hemos traído de vuelva a Santiago”, contó.

Confesó que el hecho le hizo acordar “a uno de esos prodigios que Mama Antula solía narrar”.

Finalmente, confesó el padre “Monchi” que, desde lo personal, sintió una “tremenda alegría de volver a Sacha Pozo que es la zona donde como seminarista empecé a misionar, y estoy muy ligado afectivamente a esta gente tan humilde, tan sencilla, que son los devotos de San Gil y de Mama Antula”.

Una vez finalizada la misa de las 16, la imagen de la beata santiagueña fue llevada de regreso a su capilla de Villa Silípica.