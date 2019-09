Gustavo Coleoni y la zona de descenso: “Nosotros no tenemos miedo a morir”

03/09/2019 - 01:56 Deportivo

Primera fecha: Central Córdoba pierde con Newell’s y arranca la Superliga en zona de descenso. Segunda fecha: le gana a Atlético Tucumán y sale de la zona roja. Tercera y cuarta fecha: empates con Talleres y Racing para mantenerse al margen del descenso. Quinta fecha: derrota ante Lanús y el Ferro queda con el promedio más bajo.

Para Gustavo Coleoni, entrenador de Central, estos vaivenes van a ser permanentes, por eso “no me genera nada ver al equipo en zona de descenso, sabemos que vamos a convivir con eso, vamos a entrar y salir constantemente por como es que se suma. Pero estoy muy tranquilo con eso”.

En un mano a mano con EL LIBERAL tras la práctica de ayer en Old Lions, el “Sapo” se explayó sobre un tema complicado, pero que no lo desespera. “Va a ser así hasta la última fecha, ojalá nos agarre afuera pero es una realidad que hay que saber. Entrar y salir de esa zona va a ser moneda corriente para nosotros. Tenemos que usarlo como un arma positiva, saber que no nos incomoda para nada estar dos o tres fechas ahí porque cuando amontonemos dos resultados salimos”, manifestó.

“El problema lo tienen otros equipos que no han estado nunca y por ahí cuando se ven ahí empiezan a tomar decisiones equivocadas con los técnicos o a cambiar la planificación. Nosotros no tenemos miedo a morir”, agregó convencido de su idea y la fortaleza de su grupo.

“Estamos acostumbrados a vernos ahí, nos pasó sistemáticamente el año que nos tocó descender. Esto termina el año que viene, hay que estar tranquilos y trabajar en el partido a partido. Mientras juguemos como contra Lanús, tenemos más chance de estar en otra posición”, concluyó.

La falta de gol

Central Córdoba anotó solamente dos goles en cinco partidos de Superliga. El equipo crea situaciones, pero no las convierte. Al respecto, el “Sapo” dijo: “Hoy hablé con ellos sobre eso. Todo lo defensivo y ofensivo es del equipo, debo dar el mejor pase para que el compañero haga el gol y debo retroceder rápido para ayudar a mi equipo a defender. Creo que eso es del equipo y no es individual. El equipo ataca y el equipo defiende, entonces tenemos que generar más situaciones para que, si no lo hace un delantero, lo haga un volante o un defensor en una pelota parada. Pero me trato de identificar con el funcionamiento colectivo y no individual”, dijo el DT, quitándoles responsabilidad a los delanteros, que todavía no anotaron en el certamen.

El próximo escollo de Central se llama Villa Mitre. El premio, llegar a cuartos de final de Copa Argentina. “Tenemos un plantel competitivo y cada vez más largo, no hay una diferencia sensible entre un jugador y otro y eso es bueno. Veremos en la semana quiénes jugarán”, anticipó el DT. “Ahora la responsabilidad es nuestra y la tomamos con la humildad y el profesionalismo de siempre. Siempre nos ha tocado eliminar a equipo de una categoría superior y sería una zoncera no aprender de esa lexperiencia. No los vamos a subestimar”, sostuvo.

Por otro lado, Gustavo Coleoni reiteró su preocupación por los lugares de entrenamientos. “Damos ventajas todos los días y el domingo tratamos de poder estar a la altura. Donde nosotros entrenamos es de un Federal A y jugamos en Primera. Eso lo voy a repetir porque la evaluación final es igual y no importa dónde entrenas, pero la semana nuestra es por debajo de la media. Entrenamos en Camboya y jugamos en la cancha de Lanús”, ejemplificó con un dejo de ironía.

El entrenador cordobés no avizora una solución a corto o mediano plazo y por ahora debe resignarse a ir cambiando de lugares hasta que el predio del Iosep esté en condiciones.

“Hay que esperar que el Iosep, que es el lugar que hemos elegido, esté en condiciones. Ni bien ascendimos había que trabajar en el Iosep y no se hizo, entonces ahora estamos para atrás. Un montón de cosas sí, la parte edilicia, la logística para los viajes, pero la parte más importante que es donde nosotros formamos el equipo y trabajamos, no se lo tomó como importante y lo estamos pagando nosotros en el día a día”, finalizó el entrenador del Ferroviario.