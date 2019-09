Gabriel Gómez, en el ojo de la tormenta

03/09/2019 - 02:11 Deportivo

El clima en el 8 de Abril no fue de los mejores el domingo a la noche. Mitre perdió 1 a 0 ante San Martín de San Juan, sobre la hora, y acumuló su tercera derrota consecutiva en tres fechas de la Primera Nacional. Y dos de ellas fueron en condición de local.

Por eso la gente despidió al equipo, y al entrenador Gabriel Gómez, con silbidos, en una clara muestra de fastidio y reprobación por este mal presente.

El DT dio la cara y habló con EL LIBERAL sobre su continuidad. Dijo tener fuerzas para revertir la situación, pero dejó supeditada su continuidad a la decisión del presidente Guillermo Raed, quien por ahora lo respalda. Y una prueba de ello es que Gómez estuvo al frente del plantel en la práctica de ayer, que se desarrolló en el predio de San Marcos.

“Tengo fuerzas para seguir y revertir esta situación. Siempre lo dije, respondo a Guillermo Raed que fue el que me trajo y el que me da la confianza. Y él sabe que yo estoy a disposición de él, ya sea para seguir o para no continuar en algún momento si no se dan los resultados”, manifestó el entrenador que está cumpliendo con su segundo ciclo al frente de Mitre.

Gómez le bajó los decibeles a la situación y se mostró confiado en que los resultados positivos llegarán. “Recién van tres fechas y lo que mostraron los jugadores en el primer tiempo ante San Martín es que te responden, por eso como entrenador me voy tranquilo”, señaló.

En cuanto a la reacción de la gente con sus silbidos, a Gómez no le sorprendió ni le molestó. “Conmigo fue así desde la primera fecha, así que ya no es casualidad”, dijo al respecto.

En cuanto a la caída ante el “Santo” sanjuanino, Gómez consideró que “la derrota fue injusta, habíamos hecho un gran primer tiempo. Pocas veces se supera a un rival en la B Nacional como pasó ante San Martín en el primer tiempo, pero no tuvimos efectividad y lamentablemente nos tocó perder”.

“Creo que se jugó con tanta intensidad en el primer tiempo que en el segundo fuimos decayendo, fuimos de mayor a menor. Cuando las situaciones de gol que se crean no se concretan, se va perdiendo confianza, máximo que no veníamos de ganar, eso va jugando en la cabeza de todos y termina de esta manera”, agregó.

El DT espera salir pronto de esta mala racha. “Me ha tocado ganar partidos en la B Nacional con muchísimo menos y creo que Mitre hizo un primer tiempo muy bueno ante un rival que tiene buenos jugadores, fuimos totalmente superiores, pero el fútbol es así”, sostuvo. “Hoy me preocupa la falta de resultados, si vamos al rendimiento hemos avanzado muchísimo”, cerró.