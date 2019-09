El “Auri” visitará a Ferro el domingo a las 16

03/09/2019 - 02:13 Deportivo

Deportivo Morón ante Belgrano de Córdoba abrirá el viernes venidero desde las 21.05 el programa de la cuarta fecha del torneo de la Primera Nacional de fútbol, que tendrá a Mitre visitando a Ferro Carril Oeste, el domingo desde las 16 horas.

El programa completo de las dos zonas del torneo es el siguiente:

Zona A:

Viernes 6 de septiembre:

A las 21.05: Deportivo Morón vs. Belgrano de Córdoba

Sábado 7 de septiembre:

A las 15.30: Atlanta vs. Estudiantes de Río Cuarto, Temperley vs. Alvarado de Mar del Plata y Barracas Central vs. Estudiantes de Buenos Aires.

Domingo 8 de septiembre:

A las 16: Ferro Carril Oeste vs Mitre de Santiago del Estero, Platense vs. Guillermo Brown de Puerto Madryn y Agropecuario Argentino de Carlos Casares vs. San Martín de San Juan.

A las 17.30: Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Nueva Chicago

Zona B

Por la esta zona, jugarán:

Sábado 7 de septiembre:

A las 13.05: All Boys vs. Defensores de Belgrano.

A las 15.05: Almagro vs. Sarmiento de Junín.

A las 15.30: Villa Dálmine vs. Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

A las 20.05: Instituto de Córdoba vs Chacarita Juniors.

Domingo 08 de septiembre:

A las 16: San Martín de Tucumán vs. Deportivo Riestra.

A las 21.05: Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs. Tigre

Lunes 9 de septiembre:

A las 20.30: Ramón Santamarina vs. Brown de Adrogué.

A las 21.05: Atlético de Rafaela vs Quilmes.