“El VAR es una gran herramienta y muchas veces se critica sin saber”

03/09/2019 - 06:09 Deportivo

Ángel Sánchez es uno de los referentes del arbitraje argentino en los últimos 25 años. Dirigió el Mundial de Japón/Corea 2002 y fue árbitro internacional por muchos años. Esta vez, se encuentra en Santiago del Estero encabezando un curso para instructores y en la ocasión, dialogó con EL LIBERAL. Se refirió al uso del VAR y de cómo se está aplicando la tecnología en las diferentes competiciones en todo el mundo.

“El VAR es una herramienta muy buena y altamente positiva. A veces, en algunos detalles, se puede fallar porque quienes la manejan son seres humanos y en algunas cosas puede haber errores. Pero el porcentaje es altamente favorable en todo sentido. Le da la posibilidad al árbitro de cambiar una decisión que antes no tenía marcha atrás. Hoy eso se corrige en campo”, dijo Sánchez.

“Siempre hay cosas para mejorar y ese camino es arduo y difícil. Sin dudas es una herramienta que en el futuro, y con una buena planificación, va a llegar a todas partes del mundo, especialmente a donde se cuente con las posibilidades económicas de implementarlo. Claro está, no es barato tenerlo. Pero en un fútbol como el nuestro, de altísima complejidad y con una gran inversión, creo que va a ser necesario”, agregó el bonaerense.

Seguidamente, Ángel lSánchez dijo que en la Argentina, no hay aceptación al error. “No se aplica mejor en otras partes. Creo que situaciones de errores con el VAR hay en todos lados. Lo que pasa que en otras ligas hay más aceptación al error que acá en la Argentina. Siempre cuestionamos y muchas veces lo hacemos sin saber. Siempre digo, por qué los árbitros seríamos la excepción si en este país se critica a todos siempre. Aquí hay muchos que hablan de todo y por ahí lo hace sin saber”.

“Estamos por el buen camino. Se va a trabajar y se lo está haciendo para que cuando el VAR llegue a la liga argentina lo haga de buena forma y con todas las herramientas. Tenemos el factor humano que es fundamental. Tenemos uno de los mejores árbitros VAR que es Mauro Vigliano, quien estuvo en la Copa del Mundo y demostró su capacidad. Hay varios árbitros que están trabajando en el VAR como Loustau y Delfino y que lo están haciendo bien”, dijo Sánchez.

Por último, el ex árbitro expresó: “El protagonismo es del árbitro. Es la autoridad y tiene la última palabra. Si el VAR ve algo que el árbitro no vio o vio de manera equivocada, se lo puede advertir. Y lo puede convocar a la revisión. El VAR es una herramienta y hay que saber usarla. Hay un protocolo que cumplir y debemos entender que no siempre puede intervenir el VAR”, cerró Sánchez.