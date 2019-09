“Con Brasil, el error fue no revisar la jugada de Otamendi”

03/09/2019 - 02:18 Deportivo

Ángel Sánchez se refirió a las jugadas que perjudicaron a la Argentina frente a Brasil, en la última Copa América y pese a la posición que hoy ocupa y a su pasado como árbitro internacional, confesó que lo sufrió porque quería que revisen la jugada de Otamendi en el VAR.

“Cuando juega la selección, pierdo un poco el equilibrio y veo penales hasta cuando no son. He llorado y he sufrido por la selección. Después, cuando pasa el tiempo y uno se va enterando de las cosas, va entendiendo un poco por dónde pasa el error. Con respecto al partido Argentina -Brasil, creo que hubo un error en una situación puntual, que no fue corregida. Hay cosas que son del juego y de cada partido. Pero viéndolo desde aquí, la de Otamendi la falla fue no revisar. Pero lo dicho antes, el factor humano está presente y nos podemos equivocar. Me hubiese gustado que la vieran de nuevo y que cobren penal, pero no fue así”, aseguró Ángel Sánchez.